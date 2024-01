Carolina Sarassa y su mamá cumplen un gran sueño, tras 27 años de oraciones: ‘Es el mejor regalo que podía darme la vida’

¿Cómo fue para ti y tu familia vivir en esta incertidumbre tantos años con la situación de tu madre?

Para nosotros vivir tantos años, 27 años, pues no fue fácil porque yo me dedico a dar noticias. Yo cuento las historias de deportación, de separación de familias todos los días, pero no podía contar la mía. Entonces ahí tuvimos la ayuda de un abogado de inmigración que cometió un error en el caso de mi madre y básicamente hizo imposible que pudiera legalizarse. Yo soy ciudadana estadounidense y a pesar de ese derecho que tengo como ciudadana de pedir a mi mamá, pues no podía porque estaba esa traba migratoria.

Afortunadamente un día, hace unos tres, cuatro años, estaba en ‘Despierta América’, veo a la abogada Jessica Domínguez y se me da por preguntarle por pura coincidencia, pensando que me va a decir que ‘no’, como todos los abogados me habían dicho. Y me dice, ‘mira, yo creo que sí, o sea, es un caso muy difícil, pero no imposible’. En este momento me dio mucha ilusión, pero pues dije bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y finalmente, después de muchísimos documentos, después de apelaciones para reabrir el caso, la Corte Suprema de Inmigración, la Corte de Apelaciones de Inmigración reabrió el caso.