Falda 'midi' de cuero, la tendencia más roquera y elegante para días de lluvia

6 22

© Ba&sh

Esta falda de Ba&sh es una prenda básica que no puede faltar en el armario de ninguna experta en moda (375 euros). Su diseño sencillo y elegante, elaborado en cuero de alta calidad, la hace versátil para múltiples combinaciones, además es una inversión que no pasa de moda. Esta marca es reconocida por su estética chic y destaca por su proyecto Walk on the bright side, que se centra en diseñar prendas atemporales y reparables, pensadas para durar y ser reutilizadas, dándoles así múltiples vidas a través de su reinvención en nuevas vestimentas. Además, en su página web, ofrecen consejos sobre cómo coser, cortar y lavar ropa. Influencers como María Lozano han llevado sus prendas en eventos tan destacados como Milan Fashion Week.