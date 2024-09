‘Statement boots’: la tendencia más viral entre las invitadas a New York Fashion Week

Hay quienes dicen que los accesorios son los que hacen un outfit, son aquellas piezas que le dan un “je ne sais quoi” a un atuendo. Al igual que los accesorios, los zapatos son un elemento que puede elevar tu look o darle ese toque diferente, y todas aquellas que asistieron a la semana de la moda en Nueva York, lo saben.

Entre las invitadas a New York Fashion Week, no podían faltar las más icónicas it- girls, todas aquellas influencers que destacan por su estilo único e innovador, aquellas personas que se mantienen como inspiración en nuestros mood boards de Pinterest y nuestro feed de Instagram cada temporada.

¿Qué son las ‘statement boots’?

Como lo dice su nombre, son botas que destacan por su diseño atrevido, ya sea que tengan una silueta muy particular o alguna característica que las haga destacar del resto del outfit, ya sea en un color vibrante, que tengan un estampado, o hasta una textura diferente.

© Launchmetrics Spotlight Este tipo de botas vienen con toda una variación de diseños y puedes encontrar la opción que se adapte más a tu personalidad.

La semana de la moda en Nueva York es un evento clave para el street style, donde los invitados buscan destacar con looks diferentes y creativos. Las statement boots son perfectas para la ocasión ya que permiten a las invitadas diferenciarse del resto, aportando un toque personal y atrevido. Este tipo de siluetas pueden transformar un atuendo sencillo en algo digno de una pasarela, haciendo que las botas sean el elemento más fotografiado.

Su presencia entre las 'fashion girlies'

Las statement boots no solo han captado la atención en las calles de Nueva York, sino también en redes sociales, donde influencers y fashionistas apuestan por llevarlas durante la temporada de otoño que está por comenzar. Son perfectas para darle ese toque diferente a tu look, sin que se sienta forzado o como “demasiado”.

© Launchmetrics Spotlight Apuesta por llevarlas en diferentes siluetas, no temas en crear contraste.

Encima de todo, las statement boots son muy fáciles de combinar puesto que puedes llevarlas con minifaldas o vestidos cortos para crear contraste visual con prendas más simples o neutras; no dudes en llevarlas con pantalones ajustados o jeans y hasta con abrigos largos o blazers para dar un equilibrio interesante entre la estructura y volumen.

© Launchmetrics Spotlight Son una pieza que dominó el 'street style' en la semana de la moda en Nueva York.

Las statement boots son la respuesta a la búsqueda de piezas inigualables y que resaltan un atuendo del resto. En una época donde todos queremos un estilo inigualable, estas botas son una manera impactante y chic de lograrlo, convirtiéndose en el accesorio estrella de la semana de la moda neoyorquina.