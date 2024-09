Cuando pensamos en la imparable ciudad de Manhattan, no podemos dejar de relacionarla con los emocionantes fashion moments que suceden a cada momento, desde icónicas series que han sigo grabas en sus calles como “Sex and the City” hasta la llegada, dos veces al año, de una de las temporadas más emocionantes para los amantes de la moda: Fashion Week.

Y con la llegada del mes de septiembre, ha dado inicio la semana de la moda en la que los diseñadores americanos presentan sus colecciones para primavera verano 2025, y con ellos, la llegada a la ciudad de celebridades, it girls y creadores de contenido que se dan cita para presenciar las deslumbrantes propuestas de los diseñadores desde primera fila.

Y mientras que las pasarelas se convierten en un deleite de moda y tendencias, las calles también se llenan de glamour y los looks más originales, sirviendo de inspiración para la temporada por venir. Desde Kendall Jenner en bermudas y mocasines entre desfiles hasta Ashley Graham en ruta a una opulente fiesta, aquí te dejamos los mejores looks de street style que han sido capturados en las calles de Nueva York durante FW SS25.

Los mejores looks de street style durante New York Fashion Week SS25

