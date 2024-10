Cómo Victoria Beckham influye en el armario de sus nueras: de Nicola Peltz y Jackie Apostel a Mia Regan

"Hay una foto en la que aparecemos David y yo paseando a nuestros perros cuando vivíamos en Manchester. Mis hijos adoran esos looks, están obsesionados", admitía Victoria Beckham en 2021 durante una entrevista primero en The Wall Street Jorunal y después durante el documental que Netflix estrenó sobre la vida de su marido. El recuerdo al que se refiere la exintegrante de Spice Girls es este paseo cotidiano que en invierno de 1997 la pareja, que todavía no se había comprometido, daba enfundados en chándal y abrigos acolchados.

Y aunque la empresaria admite que no volvería a llevar un conjunto como este (la ropa deportiva es algo que, ahora, reserva exclusivamente para sus sesiones de entrenamiento), con esta anécdota demuestra que su estilo no solo fue capaz de moldear los armarios de las adolescentes de los noventa, sino también de despertar el interés de las generaciones más jóvenes en la actualidad, cautivadas por la nostalgia de aquella época. Y entre ellas se encuentran sus propias nueras.

Nicola Peltz, una de sus mayores admiradoras En especial Nicola Peltz, con quien Brooklyn Beckham se daba el "sí, quiero" en 2022. La actriz de 29 años ha admitido varias veces en redes sociales que su suegra es una de sus principales referentes en lo que a la moda respecta. Tanto, que es habitual verla rescatar algunas prendas que no solo hacen un guiño a la etapa de Victoria como cantante, como hacía con esta camiseta de Spice Girls o con la misma gorra de los New York Yankees que esta llevaba en Manchester en 1997, sino luciendo directamente piezas heredadas del propio vestidor de Victoria.

Victoria Beckham y Brooklyn (2001) | Brooklyn y Nicola Peltz (2024) A principios de año, la joven heredera del multimillonario empresario Nelson Peltz, aparecía en París acompañando unos vaqueros rectos con una chaqueta motera vintage de Dolce & Gabbana. Fue Victoria Beckham quien compartió la imagen en sus redes desvelando de dónde había salido esta biker: se trataba de la misma que en el año 2001 había llevado ella a un partido del Manchester United, acompañada por un Brooklyn Beckham de tan solo dos años.

Nicola Peltz con vestido blanco lencero de Victoria Beckham "La familia lo es todo para mi y no solo estoy unida a la mía, también a la de Brooklyn, no hay nada mejor que saber que tienes un sistema de apoyo así de fuerte", admitía Nicola a Byrdie. "Quiero mucho a Victoria, es una mujer increíblemente exitosa. Soy muy afortunada de poder pedirle consejo cuando lo necesito, ¡es una bendición!", aseguraba.

Palabras de cariño que la diseñadora también se encarga de dejar a su nuera a través de comentarios en redes o entrevistas. "Creo que Nicola es increíble, tiene mucho talento y le apasionada lo que hace. Ella y Brooklyn se hacen muy felices mutuamente", aseguraba a la edición estadounidense de Vogue.

Nicola Peltz, nuera y musa de Victoria Beckham La admiración entre las dos es mutua, a pesar del supuesto rifirrafe que hubo a raíz de la boda de su hijo y que después se encargaron de desmentir. Aunque se rumoreaba que el vestido de novia de la intérprete correría a cargo de Victoria Beckham, finalmente se decantó por Valentino, detalle que no resta importancia a la continua colaboración entre ambas. De hecho, fue la suegra de Nicola quien firmó aquel vestido amarillo con volantes que lució durante su fiesta de pedida y a lo largo de los últimos dos años no ha dejado de llevar otras creaciones suyas.

En la semana de la moda de París de marzo, cuando la diseñadora se lesionó y tuvo que presentar en muletas su colección Primavera/verano 2024, Nicola Peltz acudió junto a los Beckham no solo para apoyar su trabajo, sino también para echarle una mano con las pruebas de vestuario momentos antes del show.

Jackie Apostel, la nueva novia de Cruz Beckham Hace tres meses que salió a la luz la relación entre la compositora brasileña de 29 años y el menor de los chicos Beckham, de 19. Pero la nueva nuera de Victoria parece estar integrándose muy bien en la familia, y de nuevo, la moda ha sido el punto de conexión entre ambas. Así lo comprobábamos a finales de septiembre, cuando acudía por primera vez a la capital francesa para asistir al desfile de Victoria junto al resto de la familia.

Jackie Apostel y Victoria Beckham Llamaba la atención su elección de estilo para la ocasión, pues como si de un homenaje a la madre de su novio se tratase, Jackie apostaba por un vestido largo en color blanco de espalda descubierta. Una pieza firmada por Victoria con la que parecía recrear uno de los looks de esta última, con un moño desenfadado del mismo estilo. "El desfile y el vestido más bonito, enhorabuena", comentaba la joven.

Jackie Apostel y Victoria Beckham ¿La sucesora de estilo de su suegra? Es la pregunta que algunos se han hecho tras analizar al detalle los looks de Jackie, que a menudo guardan cierto parecido con los de Victoria, aunque la compositora destaca por defender modelos atrevidos, en los que no faltan las transparencias, las aberturas y algunos tintes de la moda dosmilera.

No obstante, también encuentra inspiración en las creaciones de Victoria Beckham, pues la productora musical también se sumerge en las colecciones de la británica para escoger sus looks de invitada. Esto mismo hacía a principios de octubre durante el evento de presentación de Cloud23, la marca de salsas que ha creado Brooklyn Beckham, todo un apasionado de la cocina. Para la fiesta de lanzamiento, la brasileña escogía un diseño lencero de encaje negro: "Gracias por la pieza de ensueño más lasciva", escribía en redes mencionando a Victoria. Eso sí, desconocemos si esta aplaudiría su look, puesto que al contrario que Nicola, Jackie tiene los comentarios desactivados en sus publicaciones.

Romeo Beckham y Mia Regan Mia Regan, la exnovia de Romeo Beckham La modelo británica de 19 años comenzó en 2019 a salir con el exfutbolista de 22, un romance con algunas idas y venidas que en marzo parecía llegar definitivamente a su fin. Ya no quedan rastro de las instantáneas que ambos tenían juntos en las redes sociales de él, y además, parece que Romeo ha encontrado de nuevo el amor en la fotógrafa Gray Sorrenti (24). No obstante, Mia Regan continúa manteniendo una excelente relación con su suegra.

La modelo era una de las invitadas a la fiesta de presentación de la colección que Victoria Beckham y Mango lanzaron en mayo. Un evento donde ambas posaron abrazadas y sonrientes. Y es que las dos se tienen mucho cariño e incluso han continuado trabajando juntas en los periodos en los que Mia había roto su relación con Romeo. En 2022 lanzó una colección cápsula junto a su exnuera en la que esta misma hacía de modelo: "Mía siempre ha tenido un enfoque único hacia la moda y el estilo. No tiene miedo de probar cosas nuevas. Me encanta, es auténtica", decía la diseñadora a Vogue UK.