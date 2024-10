El misterio del último cambio de look de Nicola Peltz

Desde que Nicola Peltz se casó con Brooklyn Beckham en una boda millonaria en su mansión familiar de Miami, son muchas las ocasiones en las que ha ocupado titulares por diversas razones. Desde su pasión por la moda que la conecta con su suegra Victoria Beckham, a sus pinitos en el mundo de la interpretación con series como Welcome To Chippendales, y el estreno de Lola James (su primera película independiente), y su consolidada relación con el primogénito de los Beckham. Ahora vuelve a estar en el foco por un interesante cambio de look que ha lucido en las redes sociales mientras disfruta de una escapada romántica.

© nicolaannepeltzbeckham

Con una imagen de los más casera, realizada con el teléfono móvil y posando en una gasolinera de carretera en Estados Unidos, la también modelo ha posado ante los ojos de su marido con un look comfy para viajar, un pequeño top negro ceñido y de finísimos tirantes con un pantalón de chándal gris clarito. Pero lo que más nos ha llamado la atención ha sido su pelo. ¿Se lo ha cortado otra vez? Con su ya tono negro azabache vuelve a ser noticia por el peinado cortito, conocido como long bob, muy capeado y desfilado que defiende. Pero no todo es lo que parece, o así lo demuestra sus apariciones en público, sobre todo durante Paris Fashion Week y la última fiesta a la que ha acudido en Los Ángeles.

© Getty Images © Getty Images

Analizando su vestuario supertendencia, nos hemos dado cuenta que con tan solo unos días de diferencia, ¡ha llevado diferentes tipos de melena! El 4 de octubre publicó que volvía a optar por una melenita (como la que ha lucido hace tan solo unas horas en plena carretera), una opción que nos recuerda a la que llevó la modelo Kendall Jenner. Pero tiempo después, el 10 de octubre, apareció en un evento de la ciudad de Hollywood con una voluminosa melena oscura y he aquí la cuestión: ¿Nicola utiliza casi siempre extensiones de pelo? ¡Eso parece! Porque estos cambios exprés tan notorios deben esconder un secreto, y con la ayuda de los expertos en materia, siempre termina presumiendo de pelazo, ya sea larguísimo o cortito.

© Getty Images

Flequillo con una inspiración especial

Desde que dio el "sí quiero" al hijo de la ex Spice Girl, hemos visto una paulatina evolución, no solo sobre su carísimo y lujoso armario que adoramos, también en el terreno de la belleza. Por eso, con este misterioso caso que hemos desvelado sobre que utiliza extensiones de pelo cuando acude a citas mediáticas, es el momento perfecto para recordar otros momentazos que ha protagonizado en términos capilares. Como por ejemplo... ¡cuando apareció con flequillo! Fue en agosto de 2022 cuando la vimos ante las cámaras y en un photocall aparecer con una melena larga castaña oscuro con un sensual flequillo irregular y desfilado inspirado en Claudia Heffner Peltz, "solo intento ser mi madre", confesaba Nicola sobre la inspiración detrás de su cambio de look.

© @nicolapeltz © @nicolapeltz

Versión rubia

Desde que conocimos su compromiso con Brooklyn, la modelo y actriz deslumbraba con una melena rubia gélida, un color que ha defendido durante mucho tiempo, que encaja bien con su piel clarito y sus ojos verdosos, tanto que lo llevo para el día de su boda con sus diferentes looks de novia creados especialmente para ella para su gran día. Tras su mediática boda que acaparó toda la atención y la luna de miel que vivieron por Italia, allá por 2022, decidió despedirse de él para siempre. ¿Querría comenzar una nueva era con un opción más natural para no estar continuamente en el salón de belleza entre tratamiento y tratamiento de mantenimiento? Puede ser, porque desde aquel entonces, se ha convertido en chica de tonos oscuros. ¿Cómo nos volverá a sorprender?