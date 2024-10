Añade flecos a tus looks con las prendas más especiales de la tendencia 'boho'

9 24

© Getty

Bolso

No hay mejor complemento para esta temporada que un bolso con flecos, y este otoño lo verás por todas partes, aunque creemos que es una tendencia que nunca dejará de existir. Los flecos en el bolso no solo son una declaración de estilo, sino que además aportan un diseño divertido. Perfecto para complementar un look básico, como vaqueros rectos y una camiseta, o darle un aire boho a un look más formal. Los hay de mil estilos: con enormes flecos que lo cubren todo, metalizados y brillantes, o solo con algunos detalles decorativos... ¡Escoge el que más te guste!