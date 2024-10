Kate Moss y Marta Ortega se unen de nuevo para crear una colección cápsula de fiesta

No deja de sorprendernos el gigante de Inditex con sus con sus últimas colaboraciones. En septiembre Zara fichaba a Stefano Pilati, exdiseñador de Saint Laurent, para una línea de prendas que llegaron con éxito a las tiendas la semana pasada. Y esta vez, la firma española ha querido contar con uno de los iconos más importantes de la moda para un nuevo lanzamiento. Y es que según recogía WWD, Marta Ortega se ha aliado con Kate Moss para crear "la colección de fiesta cápsula perfecta", como explicaba la supermodelo al medio.

© Getty Images

Por ahora sabemos que la colección Zara x Kate Moss se lanzará el 30 de noviembre e incluirá prendas prêt-à-porter y accesorios ideados para completar looks de noche. "Serán prendas con las que vestir bien sin esfuerzo, pero con un toque atrevido", agregaba la británica, describiendo además esta línea como una "mezcla de cortes clásicos, con la cantidad justa de glamur, para que te acompañe durante la temporada de fiestas".

Un alegato al propio estilo de Kate Moss, conocida precisamente por ese espíritu rebelde y poco convencional que se refleja también en sus looks, nunca demasiado formales, pero sí lo suficientemente chic como para triunfar en cualquier evento.

© Getty Images

Encantada de trabajar con Marta Ortega

Así ha explicado el icono de los 90 que se siente con este nuevo proyecto, que no es el único que lleva a cabo con Zara. En 2022 posó para la marca luciendo la también colección de fiesta Into de Night, inspirada en su vestidor. Y en febrero de este año, su rostro apareció en varias camisetas y sudaderas. "Siempre me han gustado sus colaboraciones, así que cuando Marta y yo hablamos por primera vez de este proyecto, me entusiasmó la idea de volver a diseñar ropa y trabajar con Katy England, estilista de esta línea", admitía.

© Getty Images Kate Moss en la presentación de la nueva colección de Topshop en 2014

No es la primera vez que la musa de Calvin Klein se adentra en el mundo del diseño, pero sí hace tiempo que no lo hacía. De 2007 al 2010 fue co-creadora y diseñadora de prendas para Topshop, y en 2014, regresó a la cadena de moda británica para lanzar una única colección, posando por sorpresa en el escaparate del local de Oxford Circus, en Londres.

© GTRES

La pista que nos dio en París

A finales de septiembre, durante su paso como invitada por Paris Fashion Week, la modelo fue vista luciendo un total look negro con vestido fluido de mangas anchas y botas de cuero altas. Lo acompañaba con uno de sus estampados favoritos a través de este bolso de leopardo, un diseño que pertenece a las últimas propuestas de Zara y que todavía se encuentra disponible. Una creación tipo saca con asas multiposición, cuyo precio es de 79,95 euros.