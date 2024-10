Penelope Chilvers: la zapatera de las 'royals'

Ya sea podando las rosas de su jardín, o estudiando los últimos diseños para su firma de calzado, Penelope Chilvers nunca está más inspirada que cuando está en su casa de Cotswolds. Una propiedad de 400 años de antigüedad, que originalmente era una hilera de casas unidas entre sí. La diseñadora, entre cuyos famosos clientes se encuentra la princesa de Gales, Cate Blanchett y Amal Clooney, la compró junto a su marido, Steve Hastings, poco antes de que llegara la pandemia en 2020.

“Esta casa -en los Cotswolds- es el mejor lugar para pensar y crear ” (Penelope)

“Es el mejor lugar para pensar y crear”, nos dice cuando charlamos durante la exclusiva sesión de fotos. En estas imágenes, en las que posa con sus hijas y su nieto, descubrimos su universo creativo y el secreto de su éxito.

© Millie Pilkington Un trío ganador: Nuestra anfitriona, la diseñadora Penelope Chilvers, posa en esta imagen junto a sus hijas, África (centro), y Gemma (derecha), en un rincón del jardín de la casa familiar. Penelope lleva vestido, de East. África viste camisa, de Monsoon, y jeans, de Levi´s. Y Gemma posa con chaqueta y shorts, de Veronica Beard. Las tres llevan zapatos de la firma de calzado familiar. © MILLIE PILKINGTON Un detalle del luminoso salón.

Gusto por lo vintage

Penelope se formó como pintora y diseñadora de interiores, por lo que ha sabido cómo transmitir su sello distintivo a su casa. Los tonos rosas y verdes reflejan su amor por las flores y la vegetación del cuidado jardín, mientras que su pasión por las tiendas de segunda mano y antigüedades también se hace evidente en muchos de los rincones de la casa. Como ella misma nos dice: “Cuando empezamos a pensar en un refugio rural, ya tenía una idea clara de lo que quería, y no deseaba comprar nada nuevo; preferí que todo fuera de segunda mano. Estas casas antiguas son perfectas para los muebles antiguos, y compramos muchos junto con la casa, incluidas algunas de las cortinas”.

© MILLIE PILKINGTON Decoración vivida: Penelope Chilvers adora comprar en tiendas de segunda mano. Según nos cuenta, “las casas de campo antiguas son perfectas para las antigüedades”. Este espítiru se imprime en toda la casa. Sobre estas líneas, imágenes del office. © MILLIE PILKINGTON © MILLIE PILKINGTON Sobre estas líneas, detalle del vestidor. Todo en clave country chic.

Armonía familiar

Nuestra protagonista decoró y restauró todas las habitaciones personalmente, durante el confinamiento, que pasó con su marido Steve; y sus hijas África y Gemma. “Pensábamos que sería una semana, pero terminamos viviendo juntos durante más de un año”, nos cuenta la diseñadora. Tanto África como Gemma forman parte importante de la empresa materna. Cuando les preguntan cómo es trabajar en familia, África lo tiene claro: “tengo mucha suerte de poder ir a la oficina y verlas a las dos cada día. Algo que corrobora Penelope: “hablamos el mismo idioma, así que llegamos al objetivo más rápido que nadie”.

© Millie Pilkington Sobre estas líneas, Penelope Chilvers posa con camisa, de Jigsaw; y mary janes de su firma. Su nieto, Noah, lleva peto, de The Little Company. © MILLIE PILKINGTON Colores suaves: El rosa, en su matiz más delicado, es uno de los protagonistas de este dormitorio, en el que también destacan un escritorio antiguo de madera, y la butaca tapizada con print floral romántico. “Cuando empezamos a pensar en un refugio rural, tenía claro que no quería comprar nada nuevo; preferí que todo fuera de segunda mano” (Penelope)

Un cambio crucial

Sus dos hijas describen a Penelope como “increíblemente creativa”. África suele acompañarla a los talleres de Andalucía, donde se fabrican las botas y los zapatos de la firma: “viajamos mucho juntas, y nunca hay un momento aburrido con ella. Este fuerte vínculo madre-hijas se hizo más sólido cuando llegaron a Reino Unido, desde Barcelona, para comenzar una nueva vida. Penelope compaginó el cuidado de las niñas con la creación de su negocio. Como nos explica África: “Fue un cambio enorme, no se trata solo de mudarte y dejar a tu padre, es dejar: familia, escuela, amigos, ¡tu vida!”. A lo que Gemma, que se siente muy afín a sus raíces españolas, añade: “ni siquiera hablábamos mucho inglés cuando nos mudamos”.

“¿Cómo es trabajar en familia? tengo mucha suerte de poder ir a la oficina, y ver a mi madre y mi hermana cada día” (África)

© MILLIE PILKINGTON Mix&match: Colores otoñales, junto a otros vivos y vibrantes, en paredes y alfombras, contrastan con la calidez de la madera antigua, y la solera de las piezas de hierro forjado. Todo un conjunto contrastado, pero armonioso. Sobre estas líneas, detalles de un dormitorio. © MILLIE PILKINGTON Detalles de un cuarto de baño. © MILLIE PILKINGTON © MILLIE PILKINGTON Un pasillo distribuidor.

España como inspiración

Para sacar adelante a su familia, la diseñadora Penelope Chilvers intentó mantener el negocio de diseño de interiores que tenía en Barcelona, “pero no es fácil vivir en un país y trabajar en otro”, confiesa. En cambio, España sí le sirvió de inspiración y, utilizando sus habilidades como artista plástica, diseñó una variación de la bota de montar tradicional española, que encargó a unos artesanos tradicionales de Andalucía, en 2002. La bota larga con borlas fue un éxito instantáneo.

“Cuando llegamos a Reino Unido para comenzar una nueva vida, ni siquiera hablábamos mucho inglés” (Gemma)

© MILLIE PILKINGTON Nueva generación: La diseñadora Penelope Chilvers, con vestido, de Really Wild, rodeada de su hija Gemma (izquierda), vestida de Self Portrait, y África (derecha), con chaqueta, de East. En brazos de esta última, su hijo, Noah, que sonríe a la cámara con conjunto, de Trotters.

Clienta royal

Aunque aún no había RRSS como las conocemos hoy, las botas se vendían en cuanto aparecían. “Creo que fue una cuestión de suerte, y de determinación por mi parte”, dice Penelope. Dos años después, la mismísima princesa de Gales se convirtió en su clienta más famosa. “Ha sido maravilloso para nosotros y le estaré eternamente agradecida, porque todo lo que ella lleva a la gente le encanta. Es un referente maravilloso, ya que no solo tiene un gran estilo, sino que también lleva mucho tiempo usando nuestras botas”, añade. “Además, apuesta en lo que no es nuevo, algo en lo que yo también creo”.

© MILLIE PILKINGTON Un rústico rincón con ventana al jardín. “Que la princesa de Gales lleve nuestras botas ha sido maravilloso para nosotros, y le estaré eternamente agradecida, porque todo lo que ella lleva a la gente le encanta” (Penelope)

Proyectos futuros

Nuestra anfitriona está a punto de lanzar una nueva colección inspirada en el mundo safari. Y sueña con abrir una tienda en el campo, “de calzado para la vida rural, donde pueda mostrar realmente el trabajo de nuestros artesanos”. Cuando le preguntamos si entra en sus planes que sus hijas hereden el negocio algún día, Penelope lo tiene claro: “no, ni de lejos. Un negocio es una maravilla cuando crece con éxito como el nuestro, así que, mientras haya demanda, seguiré trabajando en ello. Tengo mucha suerte”.

© GETTY IMAGES Estilo royal: La princesa de Gales fue una de las primeras en llevar las botas de campo, de Penelope Chilvers. Con caña alta, flecos a los lados y fabricadas por artesanos españoles, ocupan un lugar privilegiado en el armario de Kate Middleton, que las lleva usando temporada tras temporada, en sus apariciones más casual. Sobre estas líneas, la entonces duquesa de Cambridge, en 2019, con el famoso modelo Tassel Boots.