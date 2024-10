Los looks de invitada de las boda en España: la guía FASHION de las 17 comunidades autónomas

7 14

Comunidad de Madrid

Siguiendo de cerca el amplio abanico de firmas de invitada andaluzas, Madrid, como capital, cuenta con un alto número de emprendedores que han elegido este mercado para lanzar sus proyectos. Además de la amplia lista de ateliers nupciales que ofrecen la opción de creación a medida a madres, amigas y hermanas de los novios, son muchas las marcas que cuentan con una clientela fascinada con sus diseños. Juan Vidal, Encinar, Redondo o The Iq Collection son esas casas en las que el diseñador es casi tan famoso como sus propias prendas. En el juego de las bodas son grandes expertas casas como Lady Pipa, Dragon Girl by Mimoki, Mattui, Bimani, LolaLi, Dew & Corch, Claudia Peris Collection, Himba, Matelier y Maksu. En la capital también tienen su sede otras empresas en crecimiento como Polin et moi, Capas Capicúa, Maquis & Co, G-Lem, Ütopya, White&One, SEE IOU, MAK by Marisa Aracil y Muscari. Por último, aunque no menos importante, las recién llegadas al sector han sabido abrirse paso sin pausa y sin prisa. Nos referimos a Martina Maletti, Vanó, Baudesson, Galcon, B.A.G by Blanca Astolfi, Avec Studio, Onatas y Unpradorosa.