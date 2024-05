Isabelle Junot rescata un top de pedrería de Zara de 2014 para el concierto de Taylor Swift en Madrid

Tras más de una década sin que pasara por nuestro país, la fecha del concierto de Taylor Swift estaba marcada en el calendario de sus seguidores. The Eras Tour por fin pisaba tierra madrileña acogiendo un espectacular concierto de miles y miles de asistentes que hacían guiños a los discos a través de sus looks festivos, como el de Isabelle Junot. La considerada una de las españolas más estilosas e influyentes del panorama a nivel de moda, no ha querido perderse esta cita tan sonora, literalmente, para la que no ha dudado en sumarse al fenómeno swiftie a través de la pensadísima elección de ropa, ¿a qué era hace homenaje?

En el armario de la marquesa de Cubas encontramos desde piezas bañadas de plumas, pedrería y transparencias, hasta llamativos taconazos que luce en las bodas postulándose como una de las mejores invitadas. Pero, para esta especial ocasión, en la que ha ido acompañada de su marido Álvaro Falcó, primo de Tamara Falcó, el dress code marcaba que el 'más es más' era totalmente acertado, y así lo ha hecho ella. Ha querido ir cómoda calzándose un par de zapatillas blancas para disfrutar de las más de tres horas de duración para bailar y cantar sin temor a un dolor de pies, aunque no ha querido dejar a un lado las tendencias que rodean al espectáculo más esperado del año.

Una pieza 'vintage'

Como ella misma ha compartido en sus redes sociales, se ha enfundado en un top negro de Zara con la espalda al aire y plagado de pequeños apliques de cristales metalizados que forman un divertido estampado. Y la anécdota que se esconde tras esta elección es que... ¡resulta ser un diseño de la colección de 2014! Seguramente lo había llevado mucho antes, pero sacarlo del baúl de los recuerdos, es un gesto que nos ha encantado. Este inesperado dato que da mucho más sentido a su look de concierto, demuestra que toda moda del pasado vuelve con más fuerza que nunca (¡igual que Taylor!), y sabemos que en su momento estaba disponible por 39,95 euros, pero seguro que ahora lo encuentras en alguna plataforma de segunda mano.

Isabelle lo ha combinado con unos originales pantalones vaqueros tobilleros en azul clarito con líneas abstractas negras a lo largo de la pernera que podrían representar a la serpiente tan característica que aparece en Reputation. Resulta ser uno de sus álbums más cañeros que lanzó en el año 2017, al que la artista estadounidense hace honor sobre el escenario enfundada en un sensual mono asimétrico con la silueta animal en 3D. Y, como gran amante de la moda, lo ha completado con uno de los bolsos que adoran las it girls, una bandolera negra que perdura al paso en el tiempo.