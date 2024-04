Selena Gomez impacta en Nueva York con la alianza más rompedora: vestido-corsé y gabardina de cuero

Selena Gomez fue una de las personalidades que se dejaron ver en la jornada de ayer en la Cumbre 2024 TIME100, celebrada en la ciudad de Nueva York. La empresaria, que lanzó Rare Beauty en 2020, una línea de maquillaje vegana y cruelty free con la que ha amasado grandes éxitos, no dudó en subirse al escenario del evento para hablar acerca de lo que supone liderar una marca que se usa como altavoz para crear una comunidad que fomenta las conversaciones libres sobre salud mental. Además de quedarnos prendidos con las palabras de la protagonista de Only Murders in the Building, no podemos dejar de mencionar el estilismo de impacto con el que decidió acudir al acto.

La natural de Texas ha demostrado en distintas ocasiones que cuenta con las claves necesarias para defender, como es debido, las tendencias que están protagonizando la escena en estos momentos. ¿Quién no caería rendida ante el diseño cóctel negro con corsé y escote de lazo -elementos hiperfemeninos que están causando mayor sensación que nunca esta temporada- que lució en la premier de ¡STEVE! (martin): un documental en dos partes o la pieza de estilo camisero en seda italiana, tejido sinónimo del buen vestir,con estampado barroco con la que sorprendió en el lanzamiento de la nueva colección de su propio negocio? Ahora, en la que ha sido su última aparición pública, nos ha vuelto a dejar boquiabiertas con un vestido completamente ceñido bajo la firma de Brandon Maxwell.

Una creación en negro constituida por busto encorsetado con tirantes y escote recto y falda larga de silueta tubo. Una prenda que, siguiendo el ADN que define al director creativo americano, está elaborada para adaptarse a cualquier ambiente, por lo que serán los complementos los encargos de elevar al máximo nivel o, por el contrario, relajar el resultado final. ¿Te apetece descubrir cómo ha culminado el look la afamada intérprete?

En primer lugar, se ha subido a unos zapatos de tacón peep toe estilo mules con acabado acharolado, calzado que añade grandes dosis de elegancia a la ecuación. En segundo, unas gafas de sol estilo ojo de gato y, en tercero, un bolso de mano en cuero. Hablando de joyería, ha elegido obras sumamente acertadas: una gargantilla de diamantes y unos pequeños aros en dorado. Asimismo, para protegerse del frío, una gabardina a tono de efecto piel ha sido su mejor aliada.