Selena Gomez triunfa en Nueva York con un vestido de cóctel negro con corsé y escote de lazo

Selena Gomez acudió en la jornada de ayer a la premier de ¡STEVE! (martin): un documental en dos partes, proyecto audiovisual con el que descubriremos los entresijos de la historia que esconde una de las figuras más admiradas y enigmáticas del universo del entretenimiento, el intérprete Steve Martin, con quien la empresaria compartió pantalla en Only Murders in the Building. Aprovechando la ocasión, además de acompañar a su buen amigo en su reciente estreno, la también actriz quiso sorprender con un estilismo que, de seguro, querremos copiar en cualquier ambiente de etiqueta de ahora en adelante.

Si hay algo que últimamente está reivindicando con mayor ímpetu que nunca la natural de Texas es la belleza natural. La artista se muestra tal y como es, animando a sus seguidores a aceptar los cambios que va sufriendo el cuerpo con el paso del tiempo. Actos que, sin lugar a dudas, inspiran a la legión de fans que acumula, pues pretenden verla en todas y cada una de sus facetas. En su última aparición, aunque ha apostado por seguir abanderando dicha naturalidad con un make up sutil de efecto buena cara, ha dejado que sea la vestimenta la que cargue con el protagonismo más absoluto del look.

La compositora estadounidense ha optado por lucir un vestido negro de largo midi. Un diseño off-shoulder de cóctel con corsé –elemento que, por cierto, adora–, escote cuajado de lazadas y ligera abertura en el bajo trasero perteneciente a Oscar de la Renta. Modelo que ha elegido junto a su estilista Erin Walsh y que ha combinado con zapatos de tacón de pulsera acharolados con puntera en pico y destalonados bajo la firma de Christian Louboutin, clutch con detalles metálicos en dorado, joyas de Pasquale Bruni y medias negras de Wolford.

En lo que a peinado se refiere, Gomez se ha decantado por un elegante moño bajo con la raya en el lateral, peinado con el que ha abrazado la afamada tendencia beauty del wet hair, una opción con la que denotar sofisticación y sensualidad perfecta para citas de lo más exclusivas.