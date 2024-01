¿Un desfile de Zara? La noticia que no esperabas leer hoy y podría cambiar tu forma de ver a la firma

El 1 de abril de 2022 se hizo efectiva una de las decisiones más relevantes (y esperadas) de Inditex, el nombramiento de Marta Ortega como presidenta del grupo. Camino de su segundo año en el puesto y con buenas cifras que avalan su trabajo, es posible asegurar que la energía de la empresaria está (y ha estado en los últimos años) en el producto y en la imagen de marca de Zara. Ya en 2018 creó Zara SRPLS, una línea con identidad propia y diseños de inspiración militar que siempre ha sido considerada como su 'niña bonita' y donde se hicieron las primeras pruebas de lo que descubrimos hoy. También empezó a colaborar con algunos de los fotógrafos, estilistas y directores más famosos de la industria, desde Steven Meisel hasta Mario Sorrenti. Pero ese solo era el preámbulo de lo que vendría. Y hoy ha llegado, quizá, uno de los hitos más sorprendentes de la firma: un desfile.

No, no es que la firma haya organizado una muestra con público como las que estamos acostumbradas a ver durante las Semanas de la Moda de las diferentes capitales —aunque todo se andará—, sino que ha grabado y fotografiado un montaje en el que varias modelos han desfilado con algunas de las novedades de la firma. Instantáneas que podemos ver en sus redes sociales y que cobran movimiento en la tienda online. Una forma novedosa para el gigante de Inditex de presentar sus propuestas para la nueva temporada y de elevar la imagen de marca, acercándola cada vez más a ese aire premium en el que, desde hace tiempo, llevan trabajando.

El camino de Zara hacia un producto más 'premium'

A lo largo de 2022, Zara alcanzó, a nivel de imagen, los estándares de una firma de lujo. Iryna Shayk, Kate Moss, Lila Moss o Iris Law han sido algunas de las modelos que han posado con las colecciones que el gigante de Inditex ha ido lanzando al mercado. Kaia Gerber, la hija de Cindy Crawford, diseñó para la firma una colección de prendas y accesorios —todos los imprescindibles que llevarías en la maleta para vestir bien— que se presentó durante Paris Fashion Week. Zara se alió con Good America, la firma de denim que capitanean Khloe Kardashian y su socia, Emma Grede, para lanzar una colección cápsula de siete modelos. Elie Top, que trabajó con Yves Saint Laurent y Lanvin antes de fundar su propia firma de joyería, creó con la marca gallega una colección de piezas inspiradas en la naturaleza. Por no hablar de la colección limitada que el diseñador estadounidense Narciso Rodríguez creó para Zara y entre cuyas prendas estaba el vestido blanco que la empresaria llevó cuando asumió, oficialmente, su cargo como presidenta. Y todo ello presentado con trabajos de algunos de los mejores fotógrafos de moda del momento.

Una estrategia que la firma siguió replicando en 2023. Durante el pasado año tuvimos la oportunidad de ver a top models como Gigi Hadid, Kaia Gerber, Irina Shayk y Amber Valetta posando, ante el objetivo de Steven Meisel, con las novedades de la firma. Fuimos testigos del debut Deva Cassel, la hija de Monica Bellucci y Vincent Cassel, como modelo de Zara. Por no hablar de la presencia de la firma en el metaverso con una nueva colaboración con Zepeto, de presentar una colección cápsula junto a dos de las veinteañeras que triunfan en la industria, Lila Moss e Iris Law o de la llegada a España de Zara Pre-Owned, una iniciativa sostenible que permite dar una nueva vida a las prendas de la firma.

Una estrategia que podría parecer bien trazada pero que, tal como aseguraba Marta Ortega en una entrevista concedida al diario económico Financial Times, no forma parte de un gran plan de expansión. "Puede parecer que no es posible, en una empresa tan grande, que no planifiquemos una gran estrategia. Más bien me guío por el sentimiento y trato de juzgar las cosas de manera más intuitiva".

