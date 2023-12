Te contamos en qué consiste Zara 'Pre-Owned', la iniciativa sostenible de la que todo el mundo habla

Hace más de un año los rumores circulaban, y por fin podemos confirmar que nuestra marca española de referencia se sube al carro de la sostenibilidad con su nueva y ejemplar acción: Zara Pre-Owned. Desde que Marta Ortega tomó posesión de la que es una de las empresas más importantes del globo terráqueo, muchas cosas han cambiado, desde el enfoque de las campañas con reconocidos fotógrafos y modelos de pasarela, a lanzar cápsulas con precios más elevados. Y este último paso que aterriza hoy en el país promete cambiar el rumbo de la industria, pero también de nuestro armario y el comportamiento de compra.

Seguramente habrás escuchado hablar de ello, ¡y no nos extraña! La red se ha inundado de información, y gracias a la primera versión que lanzaron en Inglaterra y en Francia meses atrás, desde este 12 de diciembre podemos decir que se trata de uno de los pasos con más éxito de la historia de negocios. ¿En qué consiste? No trata de ninguna colección especial que colgará de sus percheros por tiempo limitado, sino de una iniciativa que nos ha encantado: un soporte interno de compra y venta de piezas de temporadas pasadas. "Uno de los retos a los que se enfrenta el sector textil es el de alargar la vida útil de las prendas. Con este objetivo hemos creado Pre-Owned, una plataforma para ayudarte a extender la vida de tus prendas de Zara" así lo explican desde la marca.

¿Qué ofrece?

Nos encontramos en plena época de cambios, en la que buscamos dar con piezas de gran calidad que podamos llevar temporada tras temporada sin que terminen estropeadas, pero también en la búsqueda de esa prenda única que se convierte en la joya de cualquier vestidor pero que, tristemente, se agotó en tiempo récord y te quedaste sin ella. Ahora hemos encontrado la solución en el templo de la moda española que se embarca en el negocio circular, "como parte de nuestro compromiso hacia un modelo más sostenible, esta iniciativa te permite reparar, revender o donar tus prendas usadas".

¿Cómo funciona?

Esta plataforma integrada y pionera está ya disponible a través de las tiendas físicas, online y en su aplicación móvil y permite a los clientes tomar decisiones más sostenibles respecto a su colección de ropa ya usada. Tiene tres interesantes servicios como hemos mencionado al inicio. Podrás solicitar la reparación de alguna de las prendas y accesorios que tienes en tu colección desde hace años, no necesariamente tienen que ser de temporadas recientes.

Uno de los movimientos más atractivos es que puedes vender ropa (de la firma, por supuesto) de segunda mano que ya no utilizas y que esté en buen estado, al mismo tiempo que comprar aquella prenda de ensueño que no lograste añadir a tu cesta en su momento y que aún sigue en tu wishlist. Por último pero no menos importante, existe la opción de donar, todo ello (independientemente de la tienda en la que lo hayas comprado) irá destinado a organizaciones como Cruz Roja y Cáritas entre otras. Por un mundo más sostenible y ético, ¿te sumas a esta novedad?