¿Por qué Emily Ratajkowski se ha vestido de novia para despedir el año en las islas Caimán?

'Me parece chic estar divorciada a los 30 años' confesaba Emily Ratajkowski en su podcast dejando claro que se encuentra muy feliz en esta nueva etapa de soltería que está viviendo junto a su pequeño hijo. Desde el verano de 2022, la considerada una de las modelos más sensuales de la última década, ha acaparado decenas de titulares internacionales por construir historias efímeras con posados y besos robados con reconocidos nombres del panorama como Harry Style y el ex de Kim Kardashian, Pete Davidson. Y para despedir el año ha querido vestirse de blanco, ¿qué mensaje hay detrás?

Para celebrar el día de Navidad en familia nos enamoró combinando un romántico vestido lencero con atrevidas botas de cowboy dejándonos una inspiración de lo más original y sencilla que podemos replicar en nuestras próximas fiestas. Pero para nada imaginábamos que la treintañera viajaría hasta las Islas Caimán para dar la bienvenida al 2024 ¡vestida de novia! Una escapada exprés con sus amigos, el artista Moses Sumney y la modelo Adwoa Aboah, para la que ha llevado el que podría haber sido una muy buena opción para dar el 'sí quiero' a su próximo amor.

Recordemos que el día que se casó de forma secreta con el padre de su hijo, Sebastian Bear-McClard, en el Ayuntamiento de Nueva York en febrero de 2018 llevó un traje de chaqueta mostaza de Zara, un gesto con el que marcó para siempre la historia de las novias. Y ahora, para celebrar Nochevieja muy bien rodeada y lejos de los focos de los paparazzi, no ha dudado en ponerse guapísima y presumir de tonificada figura con un sensual diseño largo hasta los pies que deja la espalda y el costado totalmente al aire. Una propuesta que como mencionábamos al comienzo, podría encajar muy bien con un traje nupcial rompedor y que Emily ha querido estrenar en estas fechas tan señaladas.

Pero no ha sido el único atuendo blanco que se ha llevado en la maleta de viaje. Bajo el atardecer bañado de nubes, la empresaria y también diseñadora posa con un delicado camisón lencero, semitransparente y con detalles florales. Una elección de lo más atrevida que simplemente ha necesitado combinar con un choker de oro para crear un look memorable. Entre todos los códigos que podríamos encontrar tras su vestuario, podríamos decir que no tenemos que esperar a pasar por el altar para vestirnos de novia, y Emily es el mejor ejemplo.