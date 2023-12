El look de fiesta fácil que queremos copiar a Emily Ratajkowski: vestido lencero y botas 'cowboy'

Lentejuelas, terciopelo, supervestidos casi de gala... Las tendencias de fiesta repuntan cada Navidad gracias a lookazos como los que las influencers españolas llevaron en Nochebuena. Pero, ¿y si no queremos comprarnos ropa? ¿O si preferimos estilismos más sencillos? No hace falta arrasar en las colecciones de diciembre para estar guapas en los eventos de estas semanas, y Emily Ratajkowski lo acaba de probar. Para celebrar la Navidad, la modelo escogió un combo cómodo y sexy formados por dos prendas que seguramente ya tengas en tu armario. ¿Buscas inspiración para un look de Nochevieja o Año Nuevo exprés? Copia a Emrata y acertarás.

- Emily Ratajkowski sustituye los vaqueros por los pantalones de pana que llevaremos en 2024

'Slip dress' y botas camperas, no necesitas más

"Feliz feliz! la vida nunca ha sido mejor y solo estoy aquí para decir que estoy agradecida", escribía la top inglesa en su álbum navideño personal, en el que también aparecían varios amigos como la modelo Adwoa Aboah o el editor Mel Ottenberg, y su hijo Sylvester, que en marzo cumplirá tres años. Entre las fotos, Emily revelaba uno de los estilismos escogidos para estas fiestas, un sencillo combo formado por un vestido lencero negro satinado con escote corsetero y unas originales botas cowboy con detalles rojos y tacón alto.

Estas son dos piezas que seguro tú también tienes pero que, tal vez, nunca te habías atrevido a combinar por ver el vestido demasiado formal y las botas, excesivamente casuales. Sin embargo, el genial look que se ha marcado la influencer y escritora es el empujón que esperabas: si todavía no tienes estilismo para despedir el año, no lo pienses más. Estarás tan guapa y sexy como con un minivestido de lentejuelas, pero muchísimo más cómoda. Además, Emily lo ha completado con un intenso eyeliner, labios nude con delineado noventero y la melena suelta, confirmando, con estas elecciones beauty sencillas, su apuesta por la naturalidad, también en fechas señaladas como es la Navidad.

El look que ya llevó en verano

Quienes seguimos de cerca a Emrata conocemos su afición por las botas camperas. Las lleva a menudo, combinadas con minifalda o pantalones cortos, pero sobre todo con vestido. De hecho, a mediados de año escogió un look similar al último, aunque, en esos días de calor, prefirió un vestido corto y más ligero (tanto que era transparente) para su habitual paseo por las calles de Nueva York, donde prácticamente cada semana nos deja uno o más lookazos de supertendencia.