Emily Ratajkowski sustituye los vaqueros por los pantalones de pana que llevaremos en 2024

Aunque es, junto al cuero, uno de los tejidos estrella del invierno, la pana parece que no logra convencer de igual manera a tantas prescriptoras. Intermitente en las tendencias, este tejido similar al terciopelo pero elaborado con algodón, pasó de ser el material de la ropa que usaba la clase trabajadora a rozar un nuevo estatus cuando la aristocracia británica comenzó a llevarlo. Y aunque nunca se ha marchado del todo, será en los primeros meses del 2024 cuando encuentre un hueco definitivo en nuestros armarios. Palabra de Emily Ratajkowki. Y es que la modelo no ha dudado un segundo en incorporarlo al repertorio de extraordinarios looks con los que pasea a su perro. Son estas caminatas por la calles de Nueva York junto a su mascota Colombo, las que aprovecha para sorprendernos con conjuntos de lo más cool, como el que llevaba este jueves, rescatando un pantalón de inspiración setentera que conviene tener en el radar.

Con los menos cuatro grados en los que se suele situar estos días el termómetro neoyorquino, conviene apostar por prendas que ayuden a combatir estas bajas temperaturas. Y hacerlo con estilo es el don de Emily Ratajkowki, quien sumaba a su extensa colección de abrigos esta gabardina negra, que llevaba por encima de una chaqueta corta de piel con borreguito, una combinación doble a prueba de frío.

Junto a un camiseta con cremallera en color negro, la modelo se ha atrevido a combinar el marrón a través de este pantalón de pana ancho de cintura alta. Un diseño ligeramente acampanado que recuerda a la estética setentera que series como Todos quieren a Daisy Jones han traído de vuelta este 2023. La it girl lo ha llevado con un calzado de toque roquero: unos botines de cuero rojo con estampado de serpiente, un calzado de la firma Céline que pertenece a temporadas anteriores y que actualmente se vende en firmas de lujo de segunda mano desde 1.500 euros.

Pero Emily no es la única experta que ha mostrado su gusto por la pana como alternativa a los vaqueros esta temporada, pues el furor por esta tela también lo hemos visto reflejado sobre las pasarelas. Solo hay que recordar los desfiles de Otoño/Invierno 2023-24 de firmas como Miu Miu -quien también lo propone en abrigos y faldas, Rabbane o incluso Loewe, esta última, decidía incorporarlo a su última línea de Primavera/Verano, intentando prolongar su auge durante los siguientes meses.