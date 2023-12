El mono 'Hola' con el que Emily Ratajkowski manda un mensaje a Kim Kardashian

Desde que saltó a la fama como protagonista del controversial videoclip Blurred Lines, en 2013, Emily Ratajkowski no ha parado de acumular hitos profesionales, como participar en las grandes pasarelas de moda, lanzar su propio pódcast, publicar un libro autobiográfico o ser nombrada embajadora de reconocidas firmas. Uno de sus últimos logros es protagonizar una importante campaña publicitaria en la que promociona un pintalabios rosa del mismo tono que baña su llamativo look. ¿No te resulta familiar este mono elástico? Nosotras hemos encontrado un curioso detalle que conecta a la modelo con Kim Kardashian... ¡y uno de sus ex!

El mono 'Hola' de Emily Ratajkowski

Emily ha desfilado por las calles de Nueva York rodeada de cámaras y enfundada en un diseño realizado en licra fucsia, de la firma The Andamane. Un mono de escote halter cruzado con abertura sobre el abdomen que fue bautizado con el nombre de Hola y se adhiere perfectamente a la esbelta silueta de la modelo. Aunque apenas se distingue por el abrigo, ha incorporado al look unos guantes de ópera del mismo intenso color, en sintonía con sus salones destalonados de tacón kitten, obra de Balenciaga, cuya puntera fina y larga estiliza aún más las piernas de Ratajkowski.

El toque final son unos pendientes geométricos de gran tamaño, realizados en plata por Heaven Mayhem, un par que completa este estilismo y confirma nuestras sospechas acerca de la posible musa que lo inspira.

Algo nos dice que la elección de este look no es una simple casualidad. Más allá de que el labial que se promociona en esta próxima campaña publicitaria es del mismo tono exacto de rosa, nos resulta imposible no pensar en otros estilismos similares o casi idénticos que lució Kim Kardashian dos años atrás, también en Nueva York. ¿Puede que la empresaria sea simplemente una fuente de inspiración? Tal vez, pero los detalles de esta historia hacen pensar que la modelo está intentando mandar un mensaje a la fundadora de SKIMS.

La conexión entre Emily y Kim más allá de la moda

En octubre de 2021, Kim cumplió el sueño de presentar por una noche el popular espacio televisivo Saturday Night Live, donde demostró sus habilidades humorísticas y lanzó un par de dardos al padre de sus hijos, Kanye West, con quien estaba viviendo un divorcio mediático y complicado. Los ojos del mundo estuvieron en ella ese fin de semana cuando aterrizó en la Gran Manzana con su maleta llena de looks firmados por Balenciaga, todos de color rosa. Entre ellos, encontramos dos que se asemejan mucho al mono Hola que lleva Ratajkowski en su nueva campaña.

Lo curioso de este asunto es que fue durante los ensayos para Saturday Night Life que Kim conoció a Pete Davidson, quien fue a su vez prometido de Ariana Grande. La empresaria y el comediante congeniaron de inmediato y comenzaron una relación sentimental un tiempo después de aquel rodaje.

En el verano de 2022, esta pareja dispareja se dijo adiós, aunque sin remordimientos ni reproches, y cada uno siguió su camino. En el caso de Pete, ese camino lo llevaría a los brazos de Emily Ratajkowski, con quien salió durante unas semanas hasta finales de año. Si bien hablamos de un romance breve, fueron captados por los paparazzis en varias ocasiones y la prensa no paraba de preguntarse qué le ven estas mujeres tan hermosas al humorista.

"Es un profesional", dijo la modelo en el programa Late Night With Seth Meyers cuando se le preguntó al respecto. "Parece súper encantador. Es vulnerable. Es encantador. Su esmalte de uñas es increíble. ¡Se ve bien!", continuó antes de añadir que Davidson tiene una “excelente relación con su madre”.