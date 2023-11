Emily Ratajkowski e Irina Shayk, de fiesta con los looks más inspiradores de la temporada

Emily Ratajkowski e Irina Shayk han lucido inspiradores looks de fiesta para una noche de chicas en el Madison Square Garden. Ambas han compartido con sus seguidores virtuales numerosas fotografías en las que se las ve en actitud cómplice ataviadas con estilismos, en clave navideña aunque casual, de lo más sexies. Juntas han acudido al partido de los New York Knicks contra los Miami Heat. Las dos presumieron de estilo con sendos looks en tonos neutros acerca de los que te contamos más detalles.

Ratajkowski, de 32 años, optó para la ocasión por un conjunto de top y chaqueta abotonada con cuello solapa abierta de punto, unos pantalones negros holgados tipo cargo a juego, botines negros con tacón de infarto dorado en cuero y acabados en punta y una gargantilla dorada que no pasó desapercibida. Sobre el conjunto, para combatir el frío de la noche neoyorquina, lució una cazadora de cuero negra tipo bomber. Llevó el pelo suelto con raya al medio y el flequillo peinado liso.

Por su parte, Shayk, de 37 años, optó por un vestido color champán de escote en pico con tirantes cruzados y encaje en el bajo, botas altas negras con tacón y punta redondeada, un plumífero negro y grandes aros plateados. Llevó también el pelo liso al natural y escogió un maquillaje sencillo.

Después del partido, las amigas fueron juntas a cenar. El sushi fue su elección para rematar una noche de chicas redonda.Los estilismos que ambas han escogido son ideales para salir de fiesta cualquier día esta Navidad y resistir bailando durante toda la noche. Las dos han seleccionado un zapato cómodo y prendas de abrigo fáciles de combinar. Con lo que los estilismos por los que se han decantado son altamente inspiradores y estamos convencidas de que querrás imitar alguno de ellos el próximo fin de semana a más tardar.