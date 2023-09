Emily Ratajkowski confiesa cómo se siente soltera: 'Me parece 'chic' estar divorciada a los 30 años'

Jamás se nos olvidará aquel febrero de 2018 en el que Emily Ratajkowski estrenó un traje de chaqueta y pantalón mostaza de Zara para casarse de forma secreta con Sebastian Bear-McClard, a quien había conocido tan solo unos meses atrás, en el Ayuntamiento de Nueva York. La modelo compartió una serie de imágenes que afirmaban lo enamorada que estaba, y años más tarde, en 2021, daban la bienvenida a su primer hijo en común, Sylvester Apollo. Pero sus planes cambiaron cuando el verano de 2022 se divorciaron.

Una inesperada noticia que corrió como la pólvora, ¡una de las mujeres más sexys del mundo está soltera! Él fue acusado de haber tenido supuestas amantes durante su historia de amor, y no ha sido un caso aislado. Con el paso del tiempo varias mujeres lo han llevado hasta los tribunales por conductas sexuales inapropiadas. Mientras el padre de su pequeño de dos años sigue en trámites, Emily sigue consolidando su carrera sobre las pasarelas y sincerándose cada día más sobre lo que está viviendo, desde la inseguridad de su cuerpo durante el embarazo, a cómo se siente en esta nueva y renovada etapa. "Me parece 'chic' estar divorciada a los 30 años", dice la que ha trabajado para grandes casas de costura como Versace y Jacquemus.

No es la primera vez que demuestra sus sentimientos a los fans. Hace unos días, Emily días publicó un video en TikTok con unas empoderadas declaraciones que se volvieron virales en cuestión de horas. "Parece que muchas mujeres se divorcian antes de cumplir los 30 y como alguien que se casó a los 26, y lleva separada algo más de un año, tengo que decirte que no creo que haya nada mejor que estar en la trinchera de los 20's. Y no hay nada mejor que estar en la trinchera de los 30's y seguir estando buena (teniendo límites). Y tal vez tener un poco de tu propio dinero y averiguar qué quieres hacer con tu vida".

Y sigue diciendo... "Haber probado la fantasía del matrimonio y darte cuenta de que tal vez no es todo lo que parece... Tienes toda la vida por delante para averiguar lo que quieres hacer. Así que a todas esas personas que están estresadas, o se sienten estresadas sobre el tema del divorcio, no pasa nada, ¡está bien! Felicidades si lo haces, ¡enhorabuena!", concluye. Unas potentes palabras que demuestran la importancia que tiene la seguridad en una misma en momentos complicados como éste, y lo esencial que es trabajar en la autoestima. ¿Volverá a enamorarse? ¿A pasar por el altar? Aún no lo sabemos, pero lo que sí, es que está exprimiendo la vida al máximo.