Las gemelas colombianas que triunfan en Madrid con sus looks inspiradores para el día a día

Desde hace tiempo hemos visto crecer en el mundo digital el concepto de twinfluencers: hermanas gemelas que comparten la misma pasión por la moda y han logrado convertirse en un dúo de referencia. Puede que Amelia y Elisa no sean las primeras, pues en los últimos años se han alzado otras como las famosas hermanas Khadra o las Spencer, sobrinas de Lady Di. Pero lo cierto es que estas dos colombianas han conseguido también hacerse hueco entre los perfiles de estilo más populares, con casi medio millón de seguidores que adoran su forma de vestir -a diferencia de otras, ellas no llevan las mismas prendas-. Conocidas en el mundo digital como Sisterly Style, te contamos quiénes son estas referentes latinas cuyo armario va a inspirar el de las madrileñas.

"No somos modelos ni somos perfectas, somos dos mujeres reales que celebramos y compartimos nuestra historia", aseguran estas jóvenes que nacieron hace 33 años en Medellín y lo hicieron como siamesas, unidas por el estómago. Al iguan que ha ocurrido con casos como el de Chiara Ferragni, ellas también comenzaron su aventura con un blog en 2012. Un espacio en el que compartían sus looks, viajes y experiencias, y que a día de hoy mantienen actualizado, a pesar de haber dado el salto a Instagram. Bajo el nombre de Sisterly Style no solo han construido su sello de identidad en redes, sino también su propio negocio: son influencers, colaboran con importantes marcas (Chanel, H&M, Farfetch...), pero además en 2019 crearon Sistersister, la suya propia.

París, Nueva York, Lisboa o Madrid son solo algunas de las ciudades que recorren las hermanas, ya sea por gusto o por trabajo, dejando su huella e inmortalizando la escapada con fotografías de sus estilismos al detalle. Nunca visten igual, pero sí logran crear siempre una equilibrada armonía entre ambas a través de las prendas, sus colores o estampados. Se encargan de analizar las últimas tendencias, pero también de aplicarlas con éxito en conjuntos que las acercan, de forma que se puedan llevar en el día a día.

"Sisterly Style es nuestro portafolio para el mundo sobre nuestro estilo. Es nuestra voz y la manera de cómo hacemos única y diferente cada cosa que nos rodea", explican. Viajar inspira a estas gemelas a crear: "El otoño es nuestra temporada favorita, pero vivimos en un país sin estaciones". Por eso suelen hacer las maletas para experimentar con otros climas, como el de Madrid, una de sus ciudades favoritas. "Disfrutamos de sus tendencias y particularidades cuando de estilo personal hablamos".

En sus viajes a la capital -estuvieron aquí la semana pasada-, eligen localizaciones tan emblemáticas como el Retiro, el Palacio Real o la Plaza de Canalejas para posar con sus propuestas para esta temporada: estética setentera, americanas de tweed o el regreso de los zapatos Mary Jane son solo algunas de las microtendencias que defienden esta estación.