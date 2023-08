Aitana estrena un mono de superestrella para ver a Taylor Swift en México

Los conciertos multitudinarios no solo reúnen a los fans más fieles entorno a un gran escenario alrededor del mundo, también acogen a algunos artistas de renombre que apoyan incondicionalmente a la protagonista que celebra el evento, como en este caso hemos visto durante la gira The Eras Tour de Taylor Swift. Planazo que ha vivido una de las veinteañeras españolas más seguidas dentro y fuera de nuestras fronteras, ¡Aitana! Ha viajado de manera exprés a la ciudad de México por motivos profesionales, pero también personales, y lo hace conquistándonos con un inesperado look que defiende a la perfección.

Conseguir entradas para ver actuar a la que creció cantando country y ahora llena estadios en un abrir y cerrar de ojos, es tarea complicada. Pero la de Barcelona ha sido una de esas chicas con suerte en poder vivir esta experiencia que esconde una importante confesión según ha comentado en las redes sociales: es una de sus grandes referentes musicales. "Cómo lloré. De las mejores noches de mi vidita", explica bajo la publicación de varias imágenes y videos en las que podemos verla llorando de la emoción, bailando y saltando al ritmo de Swift. Pero... ¿cómo vestir para una velada como ésta?

¿Quién firma su look?

Una vez más nos ha sorprendido con su elección. Se ha enfundado en un llamativo mono de punto negro ajustado y semitransparente con apliques de cuentas metalizadas que dibujan grandes cruces a lo largo del diseño. De manga larga que culmina en pico y la pernera ajustada que poco a poco va ampliándose hasta crear el efecto acampanado, está confeccionado en mohair y lo encontramos disponible en la nueva colección de la emergente marca Aniye Records por 890 euros. Firma que ya ha vestido a otro rostro de la generación Z como Valentina Zenere, Sabrina Carpenter, Paris Hilton... Pero atención, porque no ha sido el único vestuario que ha estrenado en su escapada.

Aitana ha sido una de las artistas invitadas internacionales a participar en la famosa gala Kids Choice Awards de Nickelodeon en la ciudad de México. Ha llegado al photocall enfundada en un atrevido conjunto de cuero en tonos marrones que no ha dejado indiferente a nadie. Un cuerpo ajustado y sin tirantes a conjunto de una larga falda más oscura que se ciñe a su silueta y unas altísimas sandalias de plataforma, confirmando que está al tanto de las tendencias punteras que marcan el ritmo de la moda.