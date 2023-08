Taylor Swift agota su romántico look de invitada de encaje en la boda de Margaret Qualley

El 2023 está siendo un buen año para Taylor Swift. Su vuelta a los escenarios la ha catapultado -nuevamente- como la estrella musical a la que adorar. No hay concierto que no se viralice en las redes sociales, y no solo por su impecable voz y buena energía que transmite al público; el carísimo vestuario personalizado que luce en cada una de sus apariciones protagoniza titulares internacionales. Pero parece que el efecto swiftie también se traslada a la calle, así lo ha demostrado camino de la boda de su amiga, la actriz Margaret Qualley, con un romántico look de invitada que no ha pasado desapercibido.

Para esta especial ocasión, ha viajado hasta Long Beach Island (Nueva Jersey) con otros amigos famosos como la modelo Cara Delevingne, y los actores Zoë Kravitz y Channing Tatum, para celebrar el amor por todo lo alto de la hija de la estrella de Hollywood, Andie MacDowell, junto al productor musical Jack Antonoff. A diferencia de los atrevidos trajes bañados de pedrería y ajustadísimos bodys que ha lucido alrededor del mundo, para esta última semana de verano ha optado por una elegante pieza que vimos por primera vez sobre la pasarela de la firma Erdem meses atrás. ¡Jamás habríamos imaginado que formaría parte de su armario!

Se trata de un vestido midi compuesto por un corpiño ajustado inspirado en un corsé con finos tirantes y escote bajo que concluye en una larga falda drapeada con volantes asimétricos. Una deslumbrante pieza de la colección primavera-verano 2023 conocida como Melora, confeccionada a partir de delicados encajes reciclados hechos a mano con un cinturón de satén a juego que afina aún más su esbelta figura. Y sí, se ha agotado en cuestión de horas a pesar de estar rebajado y aún tener un elevado precio, ¡ronda los 2.500 euros!

Y los complementos son...

Taylor Swift se ha convertido en nuestra inspiración favorita tras este momentazo. Y aunque ha dejado el protagonismo al atuendo, lo ha combinado de manera sensacional con unas altísimas sandalias de tacón con cristales de la casa Gucci. En cuanto a joyas, ha lucido una gargantilla en oro amarillo de Cartier, pendientes en forma de botón con piedras de cuarzo en azul de Larkspur & Hawk inspirados en las piezas antiguas, y una original pulsera de diamantes y oro de 18k anudada a los dedos de la mano en forma de lágrima de la diseñadora Jacquie Aiche, la hemos localizado por 6.300 euros.