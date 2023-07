Chiara Ferragni estrena la camiseta española que jamás habríamos imaginado ver en su armario

Chiara Ferragni es una de las mujeres más exitosas de la última década, no hay rincón en el globo terráqueo que no haya escuchado su nombre alguna vez. Por eso, cada paso que da y look que lleva, ya sea para un paseo por la ciudad o una fiesta privada se convierte en noticia. Su gran vestidor está inundado de carísimas piezas de colección, pero parece que también tiene sitio para otras mucho más asequibles y que jamás habríamos imaginado verla llevar, ¿adivinas de cuál se puede tratar? Una pista: tiene algo que ver con el deporte.

Siente devoción por los diseños que crea el modista Jonathan Anderson para Loewe, no hay temporada que no los lleve, incluso aquellos básicos que triunfan entre las prescriptoras de estilo. Ella, como gran amante y conocedora de la industria que es, no ha duda en lucir uno en formato crop y de tirantes anchos en un precioso turquesa que combina con sus ojos claritos y el mítico logo blanco serigrafiado que encontramos disponible en tienda por 290 euros.

Se ha convertido en uno de los objetos más deseados del momento, y la reina de las redes sociales lo ha combinado con un par de shorts denim y bolso de Hermés, concretamente el modelo Kelly Elan Bag -puede ser tuyo por más de 9.000 euros- para disfrutar de su escapada con amigos a la isla de Sicilia. Pero este no es el look 'a la española' que nos ha llamado sorprendente la atención. Horas antes de aterrizar en su lugar de destino, la empresaria italiana que acumula un patrimonio millonario, suele lucir conjuntos más cómodos para viajar y así posaba frente al espejo de su vestidor en su casa de Milán, estrenando una camiseta que nunca antes le habíamos visto llevar.

Sí, así, como lo ves. La chica más FASHION de la industria ha lucido una camiseta blanca del equipo de fútbol del Real Madrid. ¡Un inesperado movimiento que ha dejado a sus fans españoles sin palabras! ¿Le gusta el deporte? ¿Es fan del equipo merengue? No lo sabemos -por ahora-, aunque esta elección podría dar a entender que sí. Pero no la lleva como las demás, ella ha conseguido darle ese punto más cañero cortándola y convirtiéndola en crop siguiendo la tendencia puntera del verano. Simplemente ha necesitado completarlo con unos vaqueros ligeramente anchos, zapatillas deportivas blancas y sus maletas de Christian Dior de confianza para embarcarse en este fin de semana con amigos.