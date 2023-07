Kim Kardashian hace viral su último look: un impresionante vestido de princesa

La región italiana de Apulia se convertía este domingo en el enclave escogido por Dolce&Gabbana para presentar su última colección de Alta Moda. Hasta Bari, el tacón de Italia, han viajado invitados y amigos de la firma, que desde hace más de una década se desmarca de París para presentar su Alta Costura en el país natal de sus diseñadores. Kim Kardashian, musa de Domenico y Stefano, no ha querido perderse esta cita tan especial, para la que ha escogido un vestidazo propio de una alfombra roja, tan diferente a sus habituales elecciones, que ha logrado viralizarse en redes.

En menos de cinco horas, la publicación de la fundadora de SKIMS posando con esta impresionante pieza de la casa de modas italiana, ha logrado acumular casi tres millones de 'me gusta'. Un look que los usuarios de Tiktok están reseñando, calificándolo como "su mejor conjunto hasta la fecha". Y es que no es habitual ver a la mediana de las Kardashian con este tipo de diseños que evocan el glamur Old Hollywood, pues son opciones más atrevidas como las transparencias, los ceñídimos trajes o las aberturas, las que protagonizan su armario.

No han trascendido de momento detalles sobre este espectacular vestido, que podría ser una pieza a medida para la empresaria. Una voluminosa silueta de escote Bardot y abertura central, que culminaba con una kilométrica falda con volante y que Kim ha acompañado con unos zapatos de tacón transparentes y una exclusiva joya también de Dolce&Gabbana, con diamantes engarzados y una enorme piedra central.

Unos guantes de gasa acompañaban su vestido, el que escogió para presenciar el desfile y del cual decidió prescindir más tarde. Y es que gracias a otras invitadas como la cantante Anitta, hemos podido saber que Kim se cambió de estilismo para la cena que la firma celebró al caer la noche, decantándose por otro vestido negro lencero y encorsetado, con velo de inpiración nupcial incluido.