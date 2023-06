El romántico look de invitada de Sassa de Osma en Sicilia con accesorios metalizados

La boda de Edgardo Osorio, director creativo de Aquazzura, y el publicista y cofundador de la firma, Ricardo D’Almeida Figueiredo, ha sido el acontecimiento del año en la localidad siciliana de Noto. Un aluvión de estrellas, aristócratas e importantes embajadoras internacionales de la moda aterrizaron allí el pasado viernes formar parte de esta celebración de dos días, entre las padedes tapizadas del palacio del siglo XVII donde se rodó la segunda temporada de The White Lotus. A este escenario de fantasía, se han sumado los magníficos posados de las invitadas, todas vestidas de largo con los zapatos de lujo que sustentan el imperio de estos dos enamorados.

La princesa de Hannover ha derrochado elegancia en la fiesta previa al enlace de los cofundadores de la firma Aquazzura, un sello de complementos que ella misma ha llevado incontables veces; entre ellas, su boda civil con el príncipe Christian de Hannover, en 2017. A diferencia de Eugenia Silva o Nieves Álvarez, otras dos invitadas a la boda que, en su lugar, se han decantado por diseños más sensuales, Sassa ha escogido un vestido de lo más romántico, de gasa de seda drapeada verde con profundo escote, cuerpo ceñido y mangas abiertas, extendidas a su paso cual capa en seda marrón.

El look de Sassa forma parte de la colección Otoño/Invierno 2022-2023 de Dior, que lleva el nombre de The Next Era por su estética futurista. Fue presentada en el marco de Paris Fashion Week a principios de 2022, pero la nuera de Carolina de Mónaco ha esperado pacientemente hasta este fin de semana para estrenarlo en la fiesta más exclusiva de las costas italianas. Lo conjuntó, como era de esperar, con accesorios de la firma anfitriona: las sandalias Celeste de efecto metalizado con tiras envolventes al tobillo (995 euros), y un clutch de piel plateada.

La fiesta más exclusiva de la élite de la moda

La noche del sábado, los fundadores de Aquazzura han organizado una fiesta de disfraces temática bajo el dress code Fantasy Dreamland, donde las selectas asistentes pudieron dar rienda suelta a su imaginación al momento de elegir sus looks. De Eugenia Silva vestida de Menina a la reinterpretación de Nieves Álvarez como una de Las chicas de Ziegfeld, no queda duda de que cada una de las apuestas estuvo a la altura de este baile de máscaras al más puro estilo de The White Lotus.