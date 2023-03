Maude Apatow ha rescatado el accesorio noventero que querrás llevar en tus próximos looks de noche

Cuando parecía que no habíamos tenido suficiente con el revival de las tendencias dosmileras, la moda nos vuelve a sorprender y nos trae de vuelta uno de los accesorios, esta vez, de los años noventa, que más llevaste en tu infancia: la cinta del pelo. Sí, esa que te ponías para todo y tenías en infinidad de colores. Si aún no sabes de qué hablamos, probablemente pertenezcas a la Generación Z, pero te aseguramos que cuando veas el último look que se ha marcado Maude Apatow, vas a querer incorporarla en tus estilismos de noche (incluso de invitada) y optarás por ella para cualquier evento al que vayas.

Normalmente, este accesorio siempre ha servido más bien para looks informales y ha predominado su practicidad frente a si es tendencia o no, pero lo cierto es que la protagonista de Euphoria nos ha demostrado que puede ser perfectamente ponible cuando vas más arreglada.

La actriz, que acudió anoche al programa de televisión de Jimmy Fallon para promocionar Little Shop of Horrors, la obra de teatro donde participa junto a Aaron A. Harrington, lució un look completamente en negro elaborado por su estilista de cabecera, Mimi Cuttrell, formado por un top palabra de honor elaborado en encaje y tul de la colección de invierno 2022 de Alexandre Vauthier que combinó con unas bermudas a las que añadió unas medias finas y unos zapatos de tacón.

Pero aunque su estilismo sea ideal y muy favorecedor para un plan de noche, lo que más nos ha llamado la atención ha sido su beauty look a manos de Carolina Gonzalez, la maquilladora y peluquera que ha optado por dar al atuendo de Maude Apatow un aire noventero de lo más actual recurriendo, además del delineado de ojos en el párpado superior, a la cinta del pelo que ha lucido con todo el cabello sujetado en un moño bajo.

Y sí, puede que al verla te haya venido a la cabeza el estilismo de Nicola Peltz en la Gala de la Mujer organizada por el Hollywood Reporter, donde no solo se decantó por unas bermudas parecidas a las de Maude Apatow, sino que también recurrió al mismo complemento del pelo.

Aunque pueda parecer que las dos trabajan con la misma estilista, no es así, porque aunque Mimi Cuttrell sea la encargada de vestir a muchas de las celebrities del panorama actual como Gigi Hadid, Madelyn Cline o Ariana Grande, el look en concreto de la mujer de Brooklyn Beckham, fue ideado por Molly Dickson y su atuendo estaba firmado por el diseñador norteamericano, Tom Ford. Lo llamativo es que tanto una como otra, han optado por este accesorio de los noventa que promete ser la tendencia que reine esta primavera, y le han dado un toque de sofisticación al incluirlo en sus estilismos de noche. ¿Harás tú lo mismo?