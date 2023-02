Nicola Peltz consolida su puesto en la industria de moda con sus últimos proyectos FASHION

Su sonoro nombre prometía afianzarse en el mundo de la industria, y no solo por ser la nuera de Victoria Beckham o haberse dado el "sí quiero" con Brooklyn, su primogénito; también por tener esa visión tan pecular sobre la moda. Su amistad con el gran diseñador Pierpaolo Piccioli (director creativo de Valentino y quien la vistió para su boda millonaria el pasado verano), su amor por las tendencias con inspiración dosmilera y un camino allanado por su madre, la modelo Claudia Heffner, han hecho que Nicola Peltz cumpla a la perfección el título de la 'chica de moda'. Sí, es cierto que es actriz y está en pleno rodaje de un proyecto personal, pero este 2023 ha empezado por todo lo alto, aquí las pruebas.

Su presencia no pasa desapercibida por las calles de Los Ángeles y Nueva York. Sobre unos altísimos tacones con plataformas, la veinteañera suele dejarse ver paseando enfundada en looks de lo más fotogénicos con ese toque nostálgico que nos traslada a principios de siglo. Un detalle que ha hecho de ella todo un referente de estilo y que dos de las marcas más influyentes del sector han tenido en cuenta para ficharla, GCDS y Nicole Benisti. Porque como ves, ¡ha protagonizado dos campañas internacionales! Bien es cierto que no es la primera vez que pone su rostro para este tipo de producciones, ya lo hizo junto su marido para Pepe Jeans, pero en esta ocasión se embarca en solitario.

GCDS, la firma de moda streetwear fundada en 2015 en Milán a cargo de Giuliano Calza (amigo íntimo de Dua Lipa), ha sido la culpable de que hoy Nicola sea noticia global. Sus llamativos posados enfundada en minifaldas, tops básicos, vestidos negros con guantes de látex, un diseño lencero rosado con la imagen de Bob Esponja y un total look rosa al más puro estilo Barbiecore han sido los elegidos para promocionar la colección primavera/verano del año. Imágenes capturadas por el fotógrafo Zhong Lin que han bañado con grandes lonas de publicidad las amplias avenidas de la ciudad italiana.

En cambio, la casa de lujo canadiense Nicole Benisti que apuesta por la elegancia atemporal, ha contado con su rostro anguloso para ser imagen de la actual línea otoño/invierno, siguiendo la estela que dejó la top model Candice Swanepoel, la anterior protagonista de su campaña. La heredera del imperio millonario familiar aparece luciendo prendas casuales, desde camisetas, jeans y cazadoras de borreguito, propuestas para seguir llevando estos días en los que el frío aprieta, esas que estrenó meses atrás y hoy recordamos. ¿Cuál será su próxima campaña?