¡Como nunca la habíamos visto! Nicola Peltz sorprende con su cambio de look más sensual

Hace menos de una semana, Nicola Peltz y Selena Gomez disfrutaron de la celebración del nuevo año en las paradisíacas playas mexicanas de Los Cabos, donde hicieron eco una vez más de su íntima amistad con dos vestidos a juego de lentejuelas plateadas, diseñados por Valentino. Ya las habíamos visto sincronizar sus looks el pasado noviembre, cuando publicaron unas instantáneas de su fiesta de pijamas, en las que ambas llevan el mismo conjunto lencero y hasta el mismo corte de pelo. Sin embargo, como sabemos, la nuera de Victoria Beckham no se resiste a un cambio de imagen, así que no ha tardado en compartir su primera transformación beauty de 2023.

¡Como nunca antes la habíamos visto!

Nicola nos tiene acostumbradas a los constantes cambios en su melena: en un abrir y cerrar de ojos, pasa del rubio al castaño, del liso al ondulado... así que era de esperarse que, tarde o temprano, rescatase el flequillo asimétrico que estrenó en Fashion Week hace apenas tres meses. Lo que no es para nada habitual es que modifique su faceta más natural de maquillaje sencillo y uñas discretas. En esto se diferenciaba de muchas de sus contemporáneas, que adoran las manicuras acrílicas de las que Rosalía y Kylie Jenner son fieles embajadoras. Mientras más largas, mejor.

La estadounidense no se atrevió con un esmaltado surrealista ni de diseño, pero sí coordinó el intenso rojo festivo con el pintalabios mate que protagoniza su estilismo de belleza. El trabajo fue realizado por Kate Lee, la misma maquilladora que la acompañó el día de su boda, con productos de Chanel Beauty, aunque todavía se desconoce si las imágenes pertenecen a un nuevo proyecto de moda.

Su maquillaje habitual: el makeup no-makeup

Nicola no suele innovar en lo que a maquillaje se refiere. Mientras que otras it girls de su generación innonvan en este ámbito con arriesgadas 'sombras fantasía', la actriz se inclina casi siempre por el infalible makeup no-makeup. En eventos especiales, aplica una fórmula ultrafavorecedora y sencilla de llevar a cabo, que consiste en agrandar la mirada con un delineado 'ojo de gato' partiendo párpado inferior y difuminar posteriormente con sombras en tonos tierra.

Este truco sirve para crear un efecto lifting, además de aportar sensación de profundidad y resulta tan llamativo a la vista que, para el resto del rostro, solo realza ligeramente los pólumos con colorete rosa y remata el maquillaje con unos sensuales labios nude de acabado glossy.

La transformación de Nicola desde su boda

Apenas han pasado ocho meses desde que se dio el 'sí quiero' con Brooklyn en su mansión familiar de Florida y la actriz ya ha alterado su look de belleza en numerosas ocasiones. Cuesta reconocerla, incluso, si nos fijamos en las fotografías previas a su multimillonario enlace, en las que luce su característica melena rubia de largo medio con un flequillo de cortina pulido, estilo similar al que popularizó Brigitte Bardot, uno de sus referentes de moda. Desde entonces, se ha teñido el pelo, se ha cortado el flequillo y hasta ha llevado el desenfadado corte mullet de Miley Cyrus, aunque se deshizo rápidamente de él. Solo podemos concluir que debe ser fácil tomar estas decisiones importantes cuando todo te queda así de bien. ¿Adivinas cuál será su siguiente apuesta?