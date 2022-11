Nicola Peltz afronta su nuevo proyecto profesional con el apoyo de Brooklyn Beckham

No hay nada como un matrimonio bien unido. Es lo que deben pensar Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, que no se separan ni un segundo. Parece que los dos se han convertido en la nueva pareja de moda, y a dónde va uno, va el otro. Ya lo pudimos comprobar durante los desfiles y las fiestas que se celebraron durante las Semanas de la moda de las diferentes capitales del mundo, y ahora, el hijo mayor de los Beckham, no ha dudado en acompañar a su mujer, Nicola Peltz en su nuevo reto profesional. Ha sido en Los Ángeles, en la presentación de la la nueva serie de la actriz, Bienvenidos a Chippendales, que se estrenará en España el próximo día 22 de noviembre en la plataforma de Disney + y Hulu.

Aunque la expectación por ver cómo Nicola Peltz se mete en la piel de Dorothy Stratten, una conejita de Playboy que fue asesinada por su exmarido Paul Snider es máxima, la atención del estreno de la serie también estaba centrada en los rumores de la supuesta mala relación que tiene con sus suegros, David y Victoria Beckham. Unos rumores que se incrementaron cuando hace unos días, ninguno de los dos acudió al Odeon Luxe West End de Londres, donde se celebraba el estreno del nuevo documental del exfutbolista, Save Our Squad, donde sí estuvieron el resto de sus hijos y por supuesto, su mujer Victoria.

Un look 'glam' para una noche de estreno

En este gran evento celebrado en el Pacific Design Center de Los Ángeles, la pareja se ha mostrado tan unida como siempre, y a diferencia de otras veces, no ha combinado sus looks. Brooklyn Beckham ha acudido con un traje llevado de manera informal, sin corbata y con la camisa desabrochada. Por su parte, Nicola Peltz, nos ha conquistado con su estilismo de inspiración glam, un vestido blanco de tirantes cruzados en la espalda de Miu Miu (que ya llevó Olimpia de Grecia), que tenía el toque mágico en el bajo. Un adorno de plumas que le daba el toque definitivo de sofisticación.