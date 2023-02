Nos colamos en la 'masterclass' de moda de la estilista de las famosas

Cuando la pasión por la moda se cuela en nuestras vidas, cala hasta el fondo. Solo hay una teoría cierta, y es que ese afán por todo lo que rodea a este mundo se vuelve un terreno de culto para sus seguidores. Se podrían enumerar las mil y una formas de venerar a la moda, pero una de nuestras favoritas es la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Este fin de semana tuvo lugar su 77 aniversario, que acogió en IFEMA a cientos de visitantes, diseñadores, periodistas, expertos y celebrities.

Uno de los momentos más esperados de la semana de la moda fue la entrega del premio Allianz EGO Confidence in Fashion. Desde hace ya cinco ediciones, Allianz apuesta por visibilizar el talento de los diseñadores emergentes en la pasarela de la MBFWMadrid a través de Allianz EGO. A día de hoy, este proyecto de Allianz es reconocido por ser la plataforma de jóvenes diseñadores de mayor relevancia de nuestro país. Y es que, profesionales del sector como Cristina Reyes, tienen el punto de mira en todos los emprendedores que pasan por el showroom de Allianz. Tal y como nos confirma la estilista, «tenemos un talento increíble, y todo empieza con los jóvenes diseñadores».

Cada vez son más los nombres que hacen eco en la moda española y que tuvieron como punto de partida el showroom de Allianz. Por ello, el pasado viernes nos colamos en la masterclass de Cristina Reyes “Allianz EGO desde la visión de una estilista”. Durante el evento, nos desveló cómo proyectos como EGO son imprescindibles para impulsar al talento emergente. Asimismo, también dio algunos consejos para aquellos que quieren encontrar su hueco en la moda y no saben por dónde empezar. Si te perdiste la masterclass, aquí te dejamos una pequeña parte de todo lo que aprendimos:

¿Cómo crees que el respaldo de Allianz impulsa las trayectorias de los jóvenes talentos en el sector de la moda?

«El respaldo de Allianz es fundamental. Primero, para dar a conocer todas las firmas que se presentan en cada edición con su showroom en MBFWMadrid. Por otro lado, para el ganador del premio Allianz EGO Confidence in Fashion, es el empuje definitivo, ya que con la dotación económica y la formación de 6 meses pueden arrancar su marca de moda, que es la parte más difícil. Y por supuesto que puedan desfilar en la siguiente edición».

Bajo tu criterio, ¿qué consideras que debe tener un diseñador para consolidarse y diferenciarse del resto?

«Creo que es muy importante que encuentren un equilibrio entre creatividad, marketing y tener en cuenta la realidad de la calle, y por supuesto tener una visión empresarial».

¿Nos puedes decir algunos de los diseñadores que pasaron por EGO y que se han convertido en inspiración?

«Por ejemplo, Dominnico, que es una firma más orientada a la generación Z y que no se cierra a ningún género, cada vez se escucha más gracias a las estilistas de Lady Gaga, Rosalía, Rita Ora o Beyoncé. Aquí es cuando sus creaciones han hecho el crossover».

Desde tu punto de vista, ¿cómo de fundamental es que los estilistas visibilicen el trabajo de los diseñadores emergentes? ¿Son EGO y el showroom de Allianz un buen camino para ello?

«Nosotros, los estilistas, somos el eslabón más importante para dar a conocer su trabajo. Somos los intermediarios entre ellos y el público, apoyándolos a través de editoriales de moda en diferentes publicaciones, alfombras rojas o vídeos musicales».

Haces muchas portadas en las revistas más top, eres la estilista de cabecera de muchas celebrities… ¿Cómo introduces en tus círculos a este tipo de diseñadores emergentes? ¿Se atreven con nuevas propuestas?

«Si veo una prenda que me va a encajar, previamente hago la selección. Y si hay que hacer algún cambio para que esa persona lo luzca y encaje con su estilo, hablo con el diseñador para saber si está dispuesto a hacerlo. Arrancamos y a partir de ahí sale su prenda, aparece el nombre del creador, y puede ser un gran comienzo».

Para empezar como estilista, ¿qué consejo nos darías?

«Ahora, formarte y estar constantemente estudiando. Y hacerte asistente de estilismo es el mejor máster. No te puedo dar mejor consejo que convertirte en asistente de una estilista que esté ya trabajando y que tenga una cierta experiencia. Luego, la parte difícil es volar sola. Pero siempre hay un momento para arrancar».

Cristina comenzó su trayectoria siendo diseñadora, y entre bastidores, nos confiesa que ojalá hubiera podido contar con el apoyo de Allianz en sus inicios. No obstante, el camino que ha tomado su carrera la ha llevado a ser una de las estilistas más reconocidas del país. Tras charlar con ella, nos acercamos a conocer a todos los diseñadores que participaron en esta edición para hacerse con el premio Allianz Confidence in Fashion: Abelina, APRON I.D. for Nomads, BAMBAM, CRACK, David Moss, DENISE, DIEF STUDIO, ELEBÉ, JUAN VG, KEPEREZAXIKO, KM by LANGE, L’AMAR Contemporary, Lemāchet, MAL Studio Custom Project y TÍSCAR ESPADAS.

Con la sostenibilidad y la diversidad como valores fundamentales, y poniendo en alza técnicas como el upcycling, la reutilización de tejidos o la colaboración con artesanos, fue la diseñadora TÍSCAR ESPADAS la ganadora del certamen. Eso sí, tendremos que esperar para ver su nueva colección sobre la pasarela Allianz EGO hasta la próxima edición de la MBFWMadrid.

