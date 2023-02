Lily Collins se adelanta a la primavera con vaqueros y la camisa romántica más bonita

¿Tienes ganas de primavera? Seguramente y a pesar de que las temperaturas aún no son muy altas, ya te apetece lucir looks más ligeros, con estampados o algo con colores más vivos. Es normal, porque la mayoría de tiendas han comenzado a sacar prendas ideales con las que dar la bienvenida a la próxima estación. Pero como esta época es siempre algo incierta en cuanto al tiempo, lo más efectivo para no fallar es recurrir siempre a los básicos que ya tienes en el armario. Con ellos puedes crear estilismos sencillos, favorecedores y lo mejor, sin tener que hacer grandes inversiones para ir monísima.

La prueba nos la ha dado Lily Collins, que con una imagen de lo más primaveral compartida en sus redes sociales a la que ha titulado "California sun and citrus…", nos ha vuelto a recordar lo bonitas que son y lo bien que sientan las camisas de inspiración romántica. Así, en un jardín rodeada de limoneros, la actriz parece dar la bienvenida al buen tiempo con unos vaqueros de tiro alto y pernera recta y una blusa blanca de mangas "tipo farol" y bordados en la parte de delante. Todo su look es de DÔEN, una firma californiana a la que ya ha recurrido en varias ocasiones y que además de crear prendas de estilo minimalista, tratan de frenar la brecha de género y de ayudar a las mujeres mediante su elaboración.

Si quieres emular el estilismo de la protagonista de Emily in Paris, no tienes que recurrir a una marca tan lejana para poder hacerlo. Basta con que a tus vaqueros favoritos le añadas una blusa similar a la suya. Firmas como Mango, Massimo Dutti o Zara tienen sus propias versiones y aún incluirán más en sus próximas colecciones de Primavera/verano. Nosotras hemos fichado esta de la principal firma de Inditex, en blanco roto y con un precio de 29,90 euros.