Lily Collins se apunta al accesorio de invierno que adoran las prescriptoras danesas

Si algo nos están dejando claro las invitadas a Copenhaguen Fashion Week, es que el frío no es ningún impedimento para construir conjuntos estilosos y a la última. Y es que las prescriptoras danesas, acostumbradas a las bajas temperaturas que suelen acompañar anualmente a esta semana de desfiles, tienen un máster en salir triunfantes con sus looks. Y parece que han servido de inspiración incluso a celebrities como Lily Collins. La protagonista de Emily en París no se encuentra precisamente en Dinamarca, sino en su país vecino, Suecia, donde está pasando unos días de vacaciones. Desde allí ha posado con un conjunto que es plena inspiración nórdica, en el que ha introducido un accesorio clave que adoran las prescriptoras.

- Lily Collins siempre ha querido ser como Victoria Beckham y sus looks lo demuestran

Puede que su estilo en la ficción esté marcado por prendas atrevidas, estampados osados y colores llamativos, pero en lo que respecta a su armario en la vida real, este acostumbra a tener un carácter más práctico, especialmente en sus elecciones del día a día. Apasionada de la tendencia Cottage, que aboga por los estilismos cómodos y relajados, en el vestidor de Lily tampoco faltan los báscos de tejidos lisos, una carácterística que tiene en común con la moda de las chicas de los países nórdicos. Caminaba por las calles nevadas de Estocolmo luciendo un abrigo tipo batín con lazo en la cintura, que ha combinado con un bolso de Cartier y vaqueros rectos negros, a juego con unas botas de suela track.

- Tamara Falcó se inspira en las nórdicas con el look infalible que llevarás de lunes a domingo

No nos ha pasado inadvertido el accesorio que ha escogido para combatir el frío: la actriz optaba por icorporar una balaclava, un elemento que al fin ha superado la etiqueta de controvertido, para alcanzar el éxito durante el invierno de 2023. Y es que este tipo de pasamontañas que deja el rostro al descubierto, lleva asomándose al street style desde hace unas cuantas temporadas. Pero es probablemente ahora cuando disfruta del triunfo, después de que modelos como Bella Hadid o Irina Shayk lo hayan defendido con insistencia en sus últimos conjuntos, como ha hecho también la actriz británica.

- Las nuevas microtendencias que hemos fichado entre las invitadas a los desfiles de París

Hace justo un año, durante la Semana de la moda de Nueva York, ya adelantábamos desde FASHION que este accesorio daría que hablar. Y parece que los pronósticos se cumplen: sobre la pasarela, firmas como Dolce&Gabanna, Coperni o Givenchy incorporaban la balaclava a sus recientes colecciones. Sobre el asfalto, las asistentes también las incluían en sus conjuntos, como han hecho algunas de las influencers de moda nórdicas con más estilo. Benthe Liem o Tina Haase han sido solo algunas de ellas, integrando con maestría esta combinación de bufanda y gorro en sus looks.