Lily Collins y su marido sorprenden con looks muy coordinados en la alfombra roja

El Teatro de Los Campos Elíseos de París ha vivido uno de los eventos más esperados de este año, el preestreno de la tercera temporada de Emily in Paris, que estará disponible en Netflix a partir del próximo día 21 de diciembre. Las ganas de saber cómo continúa la vida de su protagonista es enorme, pero es que además, tampoco podemos esperar a ver los looks que lucen en esta nueva entrega. De momento, hemos podido ver a todo el elenco sobre la alfombra roja que, como era de esperar, no ha defraudado con sus looks.

Lily Collins, quien da vida a la entrañable Emily Cooper, ha acudido al estreno muy bien acompañada por su marido, el director y guionista de cine, Charlie McDowell. La pareja se casó el 4 de septiembre de 2021 y, desde entonces, él suele acudir con ella a casi todas sus citas profesionales. Esta vez, parece que los dos se han puesto de acuerdo y han querido ir vestidos en la misma gama de colores. Con sendos looks en marrón, él ha lucido un traje estampado en este tono y ella, se ha enfundado un precioso vestido drapeado y con cut out de Anthony Vaccarello para la última colección de Saint Laurent. Además, la actriz ha completado el look con unas superplataformas de la misma firma y joyas de Tiffany &Co.

Un diseño muy bonito que contaba con hombreras para definir a la perfección la silueta, y con un poco de cola. Lily Collins se decantó por llevar la melena suelta con algunas ondas y con flequillo, un nuevo look que veremos en la nueva temporada de la serie. De hecho, gracias al tráiler que ha difundido la plataforma de streaming, hemos podido ver cómo en una de sus escenas, su personaje decide dar un cambio radical y cortarse el flequillo.

Una nueva versión del vestido de Hailey Bieber

Puede que al ver el look de la actriz sobre la alfombra roja, hayas pensado que ya lo has visto antes. Si es así no vas desencaminada porque Hailey Bieber ya lo lució (o al menos uno muy similar) en la cita de la Academy Museum Gala el pasado octubre. ¿La diferencia? La modelo basó su estilismo en el que Anthony Vaccarello subió a la pasarela, sin cambiarlo ni un ápice. Sin embargo, parece que Lily Collins ha optado por una versión renovada del diseño vestido.

Lily Collins aclamada por los 'fans'

Emily in Paris está causando un auténtico furor y, por eso, no es de extrañar que sus protagonistas tuvieran que pararse durante un tiempo a firmar autógrafos y a hacerse fotos con los miles de fans que se agolpaban detrás de la valla de la alfombra roja del Teatro de Los Campos Elíseos de París. Desde que comenzó la ficción en 2020, no ha dejado de cosechar éxitos, y no solo se ha convertido en la comedia más popular de Netflix en ese año, sino que la segunda temporada también arrasó en su estreno. Y aunque aún hay que esperar unos cuantos días para la nueva entrega, parece que el éxito está más que asegurado.