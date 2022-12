Los bolsos estampados y con colores serán la tendencia que verás por todas partes en 2023

El 2023 aún no ha llegado y sin embargo, ya vamos conociendo algunas de las tendencias que llevaremos el año que viene. Es cierto que, podemos ir haciéndonos una idea gracias a los desfiles de Primavera/verano 2023 que ya se han presentado, pero donde realmente confirmamos qué o qué no está de moda, es en la calle. Así, durante las pasadas ediciones de las Fashion Weeks de las capitales más importantes del mundo, pudimos ver gracias al street style, un avance de las tendencias de 2023. Y sí, en casi todos los looks había un elemento, (o mejor dicho, complemento) común: los bolsos estampados y de colores.

De asa corta, tipo bandolera o en forma de saco. La variedad de bolsos es infinita, pero en esta nueva temporada que está a punto de comenzar, lo único que imporatará es que se alejen de lo clásico y se rindan al color y a los estampados. ¿Lo mejor? Que ya no tienes que esperar a la época de calor para llevarlos, porque también combinarán a la perfección con tus looks de invierno. Si no sabes cómo llevarlos, toma como referencia a la periodista de moda noruega, Darja Barannik, que lleva un Chanel en diferentes tonos de azul para dar un toque de color a su estilismo clarito.

También puedes hacer como Chiara Ferragni y rendirte a la combinación de colores más alegre de la gama cromática. La influencer italiana ha combinado el nuevo modelo con estampado de lunares de Louis Vuitton, con una falda con el mismo print en blanco y negro. Una combinación perfecta que nos demuestra que mezclar colores será la nueva moda que veamos en 2023, y más si estos cubren tus bolsos.

¿Necesitas un ejemplo más? Si es así, mira qué bien lleva Emili Sindlev su bolso saco de estampado de rayas de colores de Chanel. Un modelo que relegaríamos al verano, pero que queda ideal con un plumas y unos pantalones de pana de las mismas tonalidades. Un acierto seguro que puedes empezar a lucir antes de que acabe el año.