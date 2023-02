Hay una razón por la que Rita Ora ha cambiado por completo su estilo

Hace unos días Fendi celebraba en París su último desfile de Alta Costura, cerrando una semana en la que la moda ha sido la auténtica protagonista. Y entre las invitadas que asistieron a la presentación se encontraba Rita Ora, quien posaba momentos antes del show coronándose como una de las mejor vestidas de la jornada. Escogía un vestido satinado azul de la colección de prêt-à-porter Primavera/verano 2023 de la firma, a juego con unas botas de cuña de goma. Una elección aprobada por las expertas con las que confirmaba lo que llevábamos tiempo observando: la cantante ha dado un giro de 180 grados a sus looks, definiendo su estilo de forma más clara. ¿Pero a qué se debe este drástico cambio?

- Rita Ora mezcla dos de las tendencias de la temporada ¡en un look impresionante!

Parece que se ha propuesto comenzar el 2023 fomentando su presencia en el street style, y de momento, lo está consiguiendo. Hasta ahora sus estilismos no contaban con un patrón establecido ni se caracterizaban por una forma de vestir concreta. Es cierto que no tenía miedo a arriesgar y era sobre todo en la alfombra roja donde llamaba la atención, pero probablemente sus conjuntos no habían tenido tantas reseñas como hasta ahora. Y uno de los motivos principales podría deberse a la persona que está detrás de ellos: el estilista Tom Eerebout, quien comenzó a trabajar con ella hace unas semanas.

- ¿Quién es? Todas las estrellas de la 'GenZ' quieren a la misma estilista

Puede que de primeras el nombre de este consultor de moda belga no te resulte familiar, pero es quien está detrás de los conjuntos de celebrities como Lady Gaga, ideando el vestuario de sus giras; también de Kylie Minogue o del actor Austin Butler, entre otros. A juzgar por las redes sociales de este cotizado "artista", como se define el mismo, con Rita Ora comenzó a trabajar en noviembre del año pasado. Y lo cierto es que nos encaja, pues desde entonces hemos visto a la artista pulir mucho su forma de vestir, a la que no le faltan tendencias Y2K que se fusionan con algunas de las más atrevidas del momento. Esta es una de sus últimas apuestas: un total look de Miu Miu con el que posaba ayer en Nueva York, sumándose a la corriente de no pants que conquista a algunas prescriptoras, con un minivestido-jersey, un cinturón con bolsillos y las botas abiertas de la última colección de la firma.

- Alerta FASHION: Zara ha versionado la minifalda de tablas viral de Miu Miu

Sus posados de 'street style'

Ahora que sabemos que sus conjuntos están perfectamente estudiados, no es de extrañar que aproveche al máximo sus salidas para lucir cada uno de ellos. El mejor ejemplo lo encontramos en los cambios de vestuario que realizó el martes, sorprendiendo en un mismo día con tres apuestas diferentes. Si tenía que acudir a un evento o no, no nos queda claro, pero lo que sí es seguro es el talento de la cantante para posar como si de una influencer de moda se tratase. Al look de Miu Miu se sumó más tarde otro con gabardina y maxisudadera, y también, este en el que la vemos llevar un conjunto de dos piezas estampado formado por un cropped top y una falda-pareo, que conjuntó con una blazer de cuero y unas botas de caña infinita con plataforma, de la firma italiana 3Juin.

- Las prendas 'efecto cuero' irrumpen en el armario otoñal: diez formas de llevar la tendencia

Contar con un estilista puede resultar crucial como han demostrado otras actrices. Y es que del talento (y los contactos) de estos expertos en moda, puede depender el impacto que generen en el público con su forma de vestir. Un caso muy claro lo encontramos en Anne Hathaway, cuya alianza con Erin Walsh no solo ha logrado rejuvenecer su imagen, sino también convertirla en un absoluto icono de estilo. También observamos algo similar en Elle Fanning, quien con tan solo 24 años es ya una de las mujeres más elegantes sobre la alfombra roja de cualquier festival. De nuevo, parte del mérito recae en su estilista, Samantha McMillen, una de las más solicitadas en Hollywood.

- Law Roach, el estilista más poderoso de Hollywood que comparten Zendaya y Anya Taylor-Joy

Y aunque todavía no hemos visto el efecto de la varita mágica de Tom Eerebout sobre los looks de alfombra roja de Rita Ora, sí podemos apreciar sus apuestas para el día a día. Prendas de cuero, siluetas cropped, aberturas, pantalones de cintura (muy) baja, prendas de estilo motero o calzado con altísimas plataformas, caracterizan los últimos looks de la intérprete de You only love me, quien a su manera, parece haberse transformado en toda una it girl.