El flechazo de las 'celebrities' que mejor visten con el 'vestido-blazer' que nunca pasa de moda

Hay tendencias que llegan, nos sorprenden y a la vez nos gustan tanto, que nunca se van. Y no hablamos de prendas básicas como los jerseys de cashmere o de aquellas más clásicas como la camisa blanca, sino de puras tendencias. Así, hace unas cuantas temporadas que las prescriptoras de moda nos dejaron con la boca abierta al aparecer a las puertas de los desfiles con un blazer a modo vestido. Una prenda dos en uno, que aunque ha tenido sus más y sus menos en cuanto a auge de popularidad, no podemos negar que, hoy por hoy, sigue siendo una de las prendas preferidas por todas, incluidas las celebrities. Por eso, Sophie Turner ha apostado por él para crear el look total black con el que dio la bienvenida al 2023 con una fiesta organizada en su casa. Y como ya sabes que las posibilidades de esta prenda son infinitas, la actriz quiso aunar la tendencia del vestido blazer con la de las rayas diplomáticas. Su estilismo es de la firma Ganni Stretch, y es un bonito modelo con hebilla lateral, que combinó con unos kitten heels, una opción perfecta para aguantar toda la noche gracias a su minitacón.

Pero la actriz de Juego de Tronos no ha sido la única que ha caído rendida a esta prenda tan cómoda y sofisticada. A lo largo de este año, también hemos visto como ha sido una de las protagonistas de la alfombra roja. ¿Un ejemplo? El look que llevó Lily James al Festival Internacional de Cine de Toronto, el pasado mes de septiembre. Un estilismo que nos gusta mucho porque es perfecto para aquellas que no se atrevan con un blazer tan escotado. La actriz, que confió en Victoria Beckham, añadió una camisa negra con lazada al cuello y además, unas botas mosqueteras de Casadei.

Otra de las que recurrió a un estilismo parecido a base de vestido blazer + botas mosqueteras fue Cara Delevinge. La modelo lució un estilismo de Cara Loves Karl, su colaboración con la firma del fallecido diseñador Karl Lagerfeld. En el evento celebrado en septiembre en París, Cara Delevinge apostó por un modelo con cinturón de hebilla, que también tenía a juego las mismas cintas que la top inglesa llevaba alrededor del cuello.

Aunque es más habitual ver esta prenda en color negro, su versatilidad hace que se adapte, y de muy buena manera, a toda la gama cromática y a todo tipo de estampados. Y no solo eso, también en diferentes formas, como el look que vimos a Mackenzie Ziegler en la premier de la película Babylon en Los Ángeles. La actriz, que es una de las jóvenes promesas de la industria cinematográfica, se decantó por el escote tipo Bardot y minivestido blazer, que combinó con unas medias negras.

Dakota Johnson es otra de las celebrities que se ha vuelto muy incondicional de esta tendencia y la ha lucido en varias ocasiones. Esta vez, para acudir en junio al Festival de Cine de Tribeca en Nueva York, la actriz se rindió al blanco con un bonito y sofisticado vestido en forma de chaqueta que remarcaba sus hombros gracias a las hombreras, de la firma Area NYC, que combinó con el bolso Jackie de Gucci y unos zapatos con la puntera en un glitter plateado.