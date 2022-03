10 looks con camisa blanca que son sinónimo de elegancia

Lo bueno de un básico es que no necesita renovarse para seguir ocupando un lugar destacado en el armario. Dentro de esta categoría la camisa blanca es quizá la prenda más versátil a la hora de construir todo tipo de looks: del más casual con vaqueros y zapatillas al sofisticado traje dos piezas con stilettos. Esta primavera, te proponemos rendirte a este diseño poderoso para acertar en todos tus planes cuando no sepas muy bien qué ponerte. Por supuesto, puedes optar por el modelo atemporal sin detalles superfluos o animarte con algunas de las creaciones que añaden sutiles elementos de tendencia, ya sea a través de bolsillos, volantes o bordados. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION los 10 looks que demuestran que la camisa blanca nunca pasa de moda.

