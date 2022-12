Kendall y Kylie Jennner: los vestidos negros de las hermanas que adoran la moda

A unos pocos días de celebrar Navidad, seguramente ya tengas en mente qué te vas a poner en tus próximos planes, pero si aún no lo has decidido, no te preocupes porque hemos dado con tu inspiración que necesitabas. Las celebridades aprovechan esta época invernal para salir de casa y deslumbrar con estilismos inolvidables con ese toque más sensual que lucen en sus fiestas exclusivas. Y el look que nos ha llamado la atención este fin de semana lo ha estrenado la pequeña del clan Kardashian-Jenner enfundada en una propuesta de lo más original.

Camino a un evento en Los Ángeles, Kylie, que hace unos días reflexionaba con motivo del aniversario de su marca de belleza, ha aparecido estrenando un traje apto para las más atrevidas como ella. Con el color básico, ese que nunca pasa de moda y el material que adora Kim Kardashian y que ha llevado en otras ocasiones, así es como la empresaria y madre de dos pequeños ha demostrado que el látex está más en tendencia que nunca. Y no solo con su vestidazo ceñido con escote palabra de honor y tirante de tul en tono rosa de la marca Alyx Studio, también por su botas puntiagudas. En cambio, su hermana Kendall ha optado por un atuendo mucho más romántico.

En el día a día, la modelo que desfila para las casa de costura más importantes de la industria, suele optar por piezas de corte minimalista y generalmente amplio, pero en este caso nos ha demostrado que en su armario también hay lugar para opciones más femeninas. Como este delicado vestido lencero confeccionado en un lujoso satén de la marca Rodarte. Un diseño con pronunciado escote en 'V', hombreras abullonadas y movimiento en la falda que casualmente lo estrenó por primera vez la actriz Camila Mendes en la presentación de la colección hace meses atrás. ¡Pero no ha sido el único atuendo que ha llevado este fin de semana!

Dejando a un lado la estétitca romántica, Kendall se ha enfundado en un minivestido satinado y metalizado que no ha pasado despercibido. En una salida con su amiga Hailey Bieber, ha estrenado esta pieza de tirantes efecto corsé que le sienta como anillo al dedo, lo ha combinado con medias de cristal, los mismos tacones de piel destalonados de Alexander Wang y un bolso al hombro de la marca By Far. Así que si no sabías cómo vestirte para tus próximas fiestas, he aquí tres ejemplos de lo más acertados aprobado por dos veinteañeras que adoran la moda.