Kylie Jenner y la bonita reflexión sobre su mayor proyecto de belleza en una fecha clave

Todo proyecto que lleve grabado el apellido Kardashian, es sinónimo de éxito. El famoso clan estadounidense se ha convertido en un auténtico ejemplo a seguir, no solo por los entrehilos que suceden entre las hermanas, maridos y amigas que protagonizan titulares internacionales, también por su afán de construir imperios empresariales de la nada, (o más o menos...). Por ejemplo, es el caso de la pequeña de la familia, Kylie Jenner, quien esta semana está de celebración con su conocidísima marca de maquillaje con la que se ha posicionado como una de las veinteañeras con mayor patrimonio monetario de los últimos tiempos.

Todo comenzó allá por 2015 con el lanzamiento de tres labiales que lució en uno de los episodios de Keeping Up with the Kardashians. A partir de entonces la hija de Kris Jenner se haría de oro, casi literalmente, lanzando al mercado cada temporada diversos productos como sombras de ojos, labiales en varios formatos, propuestas de maquillajes, coloretes, iluminadores y máscaras de pestañas entre otras, ¡un universo inundado de belleza! Y si hace unos meses la vimos viajar hasta la ciudad de Milán para visitar el laboratorio secreto en el que dan vida a sus deseadas creaciones, ahora reflexiona en las redes sociales sobre el camino que ha trazado para llegar a donde está hoy, en el pódium del éxito.

"¡7 años de Kylie Cosmetics! Gracias por todo el amor a lo largo de los años, esto no habría sido posible sin el apoyo de todos ustedes. ¡Los mejores recuerdos! desde los pop ups hasta los locos días de venta que me estresaban jaja, hasta romper récords juntos y marcar tendencias". Así se sincera la celebridad ante sus más de 373 millones de seguidores y con un álbum de fotografías en el que recuerda los inicios de su firma, desde el escaparate de una de sus primeras tiendas días antes de la gran apertura en febrero del 2017, hasta un divertido mural arcoíris de su producto icono, el más buscado por los clientes.

"Kylie Cosmetics me ha permitido compartir una parte de lo que me gusta y nunca me he sentido más cerca de vosotros. Estoy orgullosa de mi equipo y de lo que hemos sido capaces de conseguir, pero realmente os lo debo todo a todos y cada uno de vosotros" expresa en una publicación que ya alcanza más de 2 millones de likes.Tras más de media e intensa década de trabajo, Kylie Cosmetics está en miles de tocadores de alrededor del mundo, un hecho que pocas celebridades tienen la gran suerte de compartir como ella. ¡Felicidades!