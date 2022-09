El traje multitendencia de Blanca Suárez en su último evento de trabajo

Igual que solía serlo antes de la pandemia, septiembre está siendo frenético para quienes trabajan en la moda debido a fiestas, eventos y fashion weeks, pero también actores y actrices tienen su agenda de lo más repleta. Tras el Festival de Venecia, San Sebastián desplegaba su alfombra roja el pasado fin de semana. A ello hay que sumarle que, esta época, es un momento clave para los cines y las plataformas de streaming, que presentan algunas de sus producciones más importantes de todo el año. Y entre premier y premier, además, los intérpretes deben atender sus otros compromisos profesionales, como son campañas de publicidad o, como hizo Blanca Suárez anoche, dar voz a los lanzamientos de las firmas con las que colaboran. En su papel de embajadora de Samsung, la protagonista de El cuarto pasajero (lo nuevo de Alex de la Iglesia que llegará a las salas el 28 de octubre) presentaba los nuevos dispositivos plegables Galaxy Flip4 y Galaxy Fold4, y lo hacía con un look multitendencia de lo más inspirador.

¿Por qué elegir una sola tendencia cuando puedes llevar tres a la vez y que el resultado sea equilibrado y armonioso? El estilismo de Blanca Suárez demuestra que eso último es posible y tan fácil como escoger un dos piezas original. Su apuesta, en el tono lila que tanto se lleva y que más favorece tras los meses de verano, pertenece al italiano Alessandro Vigilante, que, antes que a la española, ha vestido a referentes internacionales como Bianca Brandolini o Nadine Leopold. Con piezas depuradas y cortes limpios a los que añade detalles de tendencia como cut outs, los diseños de Vigilante son garantía de éxito si buscas un estilismo de invitada diferente pero sencillo, tal y como demostró Blanca con su dos piezas que combinaba un favorecedor chaleco con la espalda descubierta y unas comodísimas bermudas amplias.

Toques brillantes para una noche especial

La elección del color no era casual ya que la de anoche se bautizó como Purple Night by Samsung debido a que uno de los dispositivos protagonistas, el Galaxy Flip4, está disponible en un especial tono lila. Para completar su estilismo y darle un aire de noche más cañero, Blanca escogió unas sandalias doradas (el modelo Trouble Maker Sandal 105 de Aquazzura), joyas de perlas y oro, y un look de belleza de lo más rompedor: un doble moño de inspiración oriental y un maquillaje de ojos rosa que combinó con la piel luminosa y los labios con gloss transparente. Unas elecciones perfectas para transformar un traje de día en el mejor look de noche.