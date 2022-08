Si adoras los bolsos mini, necesitas el móvil más 'cool'

Aunque la comodidad hoy impere en nuestra forma de vestir, no todas las tendencias son tan prácticas como nos gustaría. Mules con tacón de aguja, vestidos-corsé ultra ajustados o tops (muy) pequeños son algunos ejemplos de que no siempre la moda apuesta por hacernos la vida fácil. Lo mismos sucede con los bolsitos mini que, desde hace un par de temporadas, vemos por todas partes. Jacquemus y su superventas Le Chiquito (que apenas mide 12 x 9 centímetros) fueron los principales culpables de este fenómeno que han replicado otras firmas como Chloé, Dior o Prada, convirtiendo a este accesorio de dimensiones minúsculas en el más buscado. Sin embargo, si te has sumado a la propuesta, seguramente hayas encontrado rápidamente la pega: ¿qué hago con mi móvil? La solución llega, una vez más, de la línea Galaxy Z de Samsung, que acaba de presentar los nuevos modelos de su smartphone plegable Flip.

Revolucionaron el mercado hace dos años con el primer móvil de pantalla plegable, y ahora vuelven a hacerlo con la cuarta generación del dispositivo más cool, Samsung Galaxy Z Flip. Con una cámara mejorada que incorpora una lente gran angular de 50 MP y la lente 30x Space Zoom, este nuevo smartphone no solo es práctico y bonito, sino que permite hacer vídeos y fotos al nivel de otros móviles de la casa conocidos precisamente por sus imágenes de alta definición. Además, cuenta con una pantalla especialmente diseñada para poder ver vídeos, con lo que será como llevar una televisión siempre en tu bolso... por muy pequeño que este sea. Y es que cerrado únicamente mide 7,2 x 8,5 centímetros, pero, al desplegarlo, revela una pantalla de 6,7 pulgadas.

Samsung Galaxy Z Flip4 está disponible en cuatro colores (dorado, azul, lila y negro) y cuentan con una edición personalizable, Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition, disponible en su página web. Así se convertirá en tu mejor accesorio. En el lanzamiento, la marca también ha presentado el nuevo Galaxy Z Fold4 (perfecto para aquellas chicas que necesiten tener su ordenador siempre a mano) y los auriculares Galaxy Buds2 Pro, los inalámbricos más elegantes que, ahora, incorporan una genial función: pueden conectarse con más de un dispositivo al mismo tiempo. Gracias a esta tecnología, podrás, por ejemplo, escuchar música desde tu portátil y responder a las llamadas que entren en tu teléfono con solo un click. Otra innovación que sitúa a estos gadgets como los más prácticos... además de ser los más bonitos del momento.