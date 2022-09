Básicos de entretiempo y 'jeans' de tiro bajo: el último gran acierto estilístico de Zendaya

La temporada del entretiempo queda oficialmente inaugurada con este lookazo que se ha marcado Zendaya. Es verdad que la protagonista de Euphoria nos tiene acostumbradas a ser una de nuestras favoritas cada vez que pisa una alfombra roja, pero también nos da muchas lecciones de moda fuera de ella. La prueba está una vez más en este estilismo casual que Zendaya ha llevado para ir de compras por el Soho de Nueva York. Unos vaqueros rectos, de tiro bajo, una camisa de rayas y una americana negra con detales blancos en la solapa. Un estilismo bonito que no llamaría la atención si no fuera por el toque personal que le ha dado la actriz. ¿Aún no sabes cuál es? Si te fijas un poco más, verás que la camisa tan solo tiene abrochada un botón.

Una jornada de compras a la que ha ido acompañada por su estilista, Law Roach, quien seguramente, le haya instado a comprar más de un modelito. No sabemos si él habrá sido esta vez el consejero de Zendaya para lucir un look casual tan perfecto, pero lo que está claro es que ella ha vuelto a reunir las tendencias en un mismo estilismo, a transformarlas a su manera y a hacer que quede perfecto. Así, si la tendencia de las chaquetas que se abrochaban con solo un punto han sido tendencia todo el verano gracias a Bella Hadid, a Kendall Jenner y también a su propia serie, Zendaya le da una vuelta más y lo hace con las camisas más clásicas. De esta forma consigue restar seriedad al look y hacerlo más juvenil. ¿El peinado? Una coleta baja con la raya a un lado que nos ha recordado mucho al look que lució Julia Roberts en Pretty Woman en la escena final de la película.

Hace unos días, también pudimos ver cómo la actriz y cantante celebraba sus 26 años acudiendo con su novio, el también actor Tom Holland, a MAMO, uno de los restaurantes de moda de Nueva York. Y, de nuevo, nos demostraba que es la reina del estilo casual. Para la ocasión, Zendaya eligió unos vaqueros similares, pero esta vez, en lugar de combinarlos con una camisa, lo hacía con un crop top negro y unos salones. Si quieres conseguir un look arreglado pero informal, este es el ejemplo perfecto.