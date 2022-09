El nuevo estilo 'casual' en diez looks prácticos, cómodos y estilosos

¿A qué nos referimos cuando hablamos de estilo casual? Esta etiqueta se ha convertido en un cajón de sastre en los últimos tiempos, pasando a englobar cualquier forma de vestir próxima a las mezclas relajadas, prácticas y urbanas. Las tendencias cambiantes han ido introduciendo cambios en este tipo de armario, pero su esencia permanece. En la nueva temporada, el estilo casual reivindica su sitio en las calles y se convierte en la opción ganadora cuando no sepas qué ponerte. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION cómo se define el look casual en el entretiempo y ríndete a la tendencia más cómoda y sofisticada. ¿Un look de aire masculino, un conjunto de inspiración deportiva o una mezcla de carácter romántico? Tú eliges.