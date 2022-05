Conoce a Madeleine Petsch, la actriz de moda que se pasea por los 'front rows' y la Gala MET

Son varias las actrices veinteañeras que han escalado en muy poco tiempo hasta la cima del éxito después de formar parte del casting de exitosas series. Por ejemplo, Simone Ashley en Los Bridgerton y Julia Garner en ¿Quién es Anna?. Pero quien ha conquistado a los espectadores con su don de interpretación, se sienta en los front row de los desfiles más codiciados de la Semana de la Moda y ha arrasado en la última edición de la Gala MET es Madelaine Petsch. Te presentamos a tu próximo referente de estilo, una chica que no tiene miedo a arriesgar con su elección de vestuario y que promete seguir apareciendo en citas de renombre.

Nació en Washington en el verano de 1994, pero vivió en su Sudáfrica, de donde provenía su familia, hasta que cumplió 18 años y se graduó del instituto. Después, dejó todo atrás para vivir el sueño de ser actriz en la gran ciudad de Los Ángeles. Aunque comenzó con pequeños papeles, llegó a protagonizar un anuncio nacional de Coca-Cola, no fue hasta el año 2017 cuando hizo realidad su deseo de triunfar poniéndose en la piel del conocido personaje Cheryl Blossom en Riverdale, la popular serie juvenil de The CW disponible en Netflix. Producción en la que coincidió con otra chica del momento, Camila Mendes, con la que mantiene gran amistad y con la que ha coincidido en la escalinata del Museo Metropolitano de Nueva York.

El personaje que le ha abierto las puertas al mundo de la moda siempre viste de rojo, tanto por los pasillos del instituto, como cuando es la anfitriona de fiestas exclusivas en su histórica mansión o de aventuras con sus compañeros de clase por el campo. Pero si pudieramos definir el gran armario de Madelaine fuera de la ficción, en una sola palabra, sería camaleónico. Desde hace un par de temporadas ha demostrado que no teme a ninguna tendencia puntera y que todo encaja a la perfección con su menuda silueta y su característica melena pelirroja, un detalle de belleza que la ha diferenciado bastante de otras veinteañeras.

Decimos camaleónica porque puede aparecer sobre la alfombra roja enfundada en un vestidazo de princesa con capas y capas de tul y volantes de Paolo Sebastian, a las puertas de un desfile en París enfundada en un minivestido ceñido con un estampado para nada desapercibido de la maison Fendi y debutando en la cita más importante de la industria de la moda con un original diseño de Jean Paul Gaultier que le convirtió en princesa de hielo etérea hace varias ediciones. ¡Bravo! Pero como estrella que se acerca a la sombra de Hollywood, tiene un hada madrina tras su espalda que le asesora en momentos claves para su carrera profesional sobre cómo combinar las piezas, qué colores le favorecen, qué maquillaje llevar y cómo arreglar su cabello, todos esos consejos que son esenciales para crear un look de sobresaliente.

En este caso quien batuta sus conjuntos de ensueño son dos estilistas, Rob Zangardi y Mariel Haenn, quienes también han vestido a reconocidos rostros como Lily Collins, Taylor Hill, Camilla Cabello y Cara Delevingne. Llevan trabajando mano a mano desde su debut allá por 2019 en este tipo de eventos y no hay ocasión que la de Washignton no haya protagonizado algún titular internacional con su vestuario. ¡Y no nos extraña! Su capacidad para adaptarse a cualquier registro de estilo es de admirar. Pero si hay algo que siempre mantiene intacto, sea la tendencia que sea que esté paseándose por el backstage, es su precioso color natural de pelo, un rojizo ideal que aporta luz a su rostro, pero que realmente es un tanto complicado de conseguir con tratamientos en el salón de belleza, de ahí a que lo mantenga virgen.

Su relación con los directores creativos de las firmas más importantes de la indsutria es cada día más estrecha, por eso no nos extraña su presencia continua en celebraciones que reúnen a la jet set. Hace tan solo unas horas la veíamos posar con "el vestido de mis sueños"- así lo define ella misma en las redes sociales-, obra de arte creada por Jeremy Scott para Moschino en la Gala MET de 2022. Pero en su extenso guardarropa también hay lugar para piezas de Dior, Balmain, Elie Saab, Maje... ¿Cómo será su póximo estilismo? ¿Se tornará al estilo princesa o uno más cañero?