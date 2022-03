El maquillaje fantasía de Olivia Baglivi es la inspiración que esperabas para tu próxima fiesta

La alfombra roja del Festival de Málaga no solo nos está dejando looks de alto impacto, también se ha convertido en fuente de inspiración para aprender a llevar con éxito las últimas tendencias de belleza. Si hace unos días Marta Hazas atraía todas las miradas con una coleta bubble cristalizada, esta vez la atención ha ido a parar inevitablemente al maquillaje de ojos que ha llevado Olivia Baglivi. La actriz ha presentado la película Libélulas, en la que comparte pantalla junto a Milena Smit, y se ha convertido en una de las sorpresas de esta cita española del cine. Para la ocasión, la intérprete ha querido rendir homenaje al largometraje que estrena con una mirada luminiscente, que ha conseguido con este look fantasía en el que estos critales de diferentes tamaños son los auténticos protagonistas.

Hace tiempo que los delineados geométricos y los maquillajes joyas se apoderaron de los looks de las celebrities, una tendencia que ha ganado fuerza de forma especial gracias a series como Euphoria, capaces de influir en la forma en la que ahora nos maquillamos. Sombras de colores, purpurina, brillos y cristales... No hay duda de que poco a poco nos atrevemos a innovar cada vez más. Y este ha sido el caso de Olivia Baglivi, que anoche quiso dar el toque de color a su conjunto, compuesto por un bodi negro de cuello alto que combinó con una capa larga a juego, con este llamativo maquillaje firmado por Iván Gómez para Chanel Beauty. Según ha explicado el autor, el objetivo era potencia la luz de forma tridimensional. Un efecto que ha logrado primero preparando la piel con una buena hidratación y aplicando después la base de maquillaje, sin olvidar el rubor y los puntos de luz con el iluminador. Para resaltar la mira no ha faltado una máscara de pestañas negra, y por supuesto, un conjunto de cristales alrededor de los ojos, formando una especie de antifaz.

Apuestas tan arriesgadas como elegantes

No es la única jornada del Festival de Málaga que la actriz revoluciona con sus elecciones: también lo hizo hace unos días cuando apareció en el photocall con un maquillaje fresco y moderno en el que el protagonismo, aquella ocasión, lo tenían sus labios. En lugar de decantarse por el labial rojo que se ha colado en las tendencias de esta primavera, la actriz lució un intenso azul metalizado que acaparó toda la atención. Con el pelo suelto en sutiles ondas desenfadas, una piel prácticamente con efecto no makeup, máscara de pestañas y unas cejas laminadas, el maquillador volvió a utilizar la misma fórmula para conseguir situar el foco del maquillaje en un único punto. Una arriesgada apuesta que demuestra que la elegancia no está reñida con la originalidad.