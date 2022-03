Sadie Sink nos da su mejor truco para transformar una coleta en el peinado más elegante

Ya lo anunciaba la pasarela de Chanel meses atrás: los lazos volverían a nuestra melena. Este accesorio que nos transporta a la época de la infancia, está viviendo su momento de auge gracias en parte a las tendencias que vemos durante las Semanas de la Moda y las invitadas más románticas. Pero no hablamos de una sencillo lazo que añadir en el cabello sin más, en este caso nos referimos al gesto de incluirlo en uno de los peinados más fáciles de hacer que has llevado desde hace muchos años, ¿adivinas de cuál se trata? Junto a su peluquero Ryan Richard, Sadie Sink -la protagonista de la exitosa serie Stranger Things- nos ha demostrado cómo elevar una sencilla coleta a un recogido de lujo con tan solo un paso.

No es ninguna sorpresa que las veinteañeras como ella se hayan convertido en el foco de la inspiración con un toque fresco y original, tanto en términos de moda sobre la alfombra roja como de trucos de belleza como en este caso. La mencionada coleta de toda la vida, ya sea baja, de media altura o de caballo, se ha postulado como el peinado revelación de la primavera, una propuesta muy sofisticada y sencilla de replicar que promete asentarse como el salvavidas para los bad hair day. Pero en esta ocasión y de la mano de Sadie, aterriza con un gesto que la diferencia de las demás: su lazada es mucho más especial. Ella ha optado por una cinta blanca con el logo de Chanel aportando ese toque chic y francés que nunca pasa de moda, ¿cómo no nos iba a gustar?

Los lazos vuelven con fuerza

Desde que Sink participó en el videoclip All too Well de Taylor Swift se ha hecho viral por sus labios rojos -revolucionó las búsquedas de los labiales en la red-, y ahora esta nueva aparición la convierte en uno de los referentes beauty más prometedores. Pero es cierto que no ha sido la única chica de la Generación Z que se ha sumado a la fiebre de los lazos. La modelo Lily Rose Depp apareció en un evento con un maxi lazo rosa sobre un recogido que combinaba también con su look -lo firmaba la maison francesa-. Pero hace tan solo unos días vimos otra opción mucho más moderna cuando Olympia de Grecia añadió una pequeña lazada roja a su moño bajo de bailarina. Hay tantas versiones como puedas imaginar, así que si no sabes cómo lucir tu cabello en tu próxima cita o celebración, con esta propuesta divertida, sostenible y económica que ya puedes copiar marcarás la diferencia, solo necesitarás guardar las lazadas de colores y logos de tus paquetes.