Una goma de pelo y un lazo negro: no necesitas nada más para recrear la coleta del momento

Ya han pasado las navidades y los looks de fiesta pero, lejos de aburrida, la vuelta a la rutina llega con tendencias tan bonitas como imaginativas. Como protagonistas de la temporada, ya te adelantábamos que los lazos negros van a convertirse en tu accesorio de cabecera para darle un toque especial a los recogidos más sencillos. El resultado habla por sí solo y también la capacidad que tienen este tipo de peinados fáciles de conseguir que la coleta que te recoges para estar cómoda en el día a día se transforme en un styling digno de cualquier evento de invitada. Este enero arranca con otra propuesta que hará las delicias de las que ya se enamoraron en diciembre de las posibilidades que ofrece un sencillo trozo de tela y convencerá a las que todavía no se han atrevido a utilizarlo a darle una oportunidad. Este es el paso a paso apto para principiantes que ha enseñado en sus redes la influencer Vicky Natascha.

El paso a paso de la coleta de moda

El nivel de experiencia en peluquería que hay que tener para empezar con el look es, simplemente, saber hacerte una coleta sencilla. Así de fácil. El pelo se recoge a una altura media y Natascha elige una gomilla de color negro que irá a juego con el lazo que primero anuda a la base del recogido. Como truco de experto, vaporizar el cepillo con un poco de laca o spray de brillo antes de realizar la cola de caballo consigue un acabado tan pulido como el de la influencer alemana. A continuación, se entrecruza cada extremo de la lazada alrededor de la cola de caballo hasta dejar una buena cantidad de pelo al final del look para que no dé la sensación de poca cantidad en las puntas, que de por sí suelen estar más afinadas, aunque se puede continuar hasta el final en función de gustos. El resultado es tan bonito como ideal para cualquier ocasión, ya sea de día o de noche.

Este es el look final de la coleta de Vicky Natascha: perfecta para invitadas, para ir al trabajo, a tomar algo con amigas o una cita en pareja... La única pega que tiene la tendencia es que no se adapta a melenas muy cortas sino que la longitud ideal sería desde debajo de los hombros hacia abajo, tan solo habría que adaptar el número de vueltas que se le dan a la lazada en función del largo. Por último, aunque las rubias pueden elegir el accesorio en negro y otros tonos oscuros, si eres morena te aconsejamos que te atrevas con lazos a todo color (e incluso con los estampados) para un resultado aún más espectacular.