Valentina Zenere apuesta por el peinado '2 en 1' más práctico y elegante para un look de invitada

Ya te advertimos hace tiempo que no le perdieses la pista a Valentina Zeneri, el nuevo fichaje de Élite. La actriz está a punto de entrar el instituto Las Encinas el próximo 5 de abril, fecha en la que se estrena la nueva temporada de la esperada serie de Netflix. Y estamos seguras de que su personaje dará mucho juego en este nuevo curso. Pero esa no es la única razón por la que tienes que tenerla en tu radar, y es que la argentina es también una chica muy FASHION. Solo hace falta echar un vistazo a sus redes sociales para darse cuenta de que su estilismo es pura inspiración, fiel a looks arriesgados y coloridos que van de la mano con las tendencias del momento. Y acaba de dejarlo muy claro en Festival de Málaga, donde Valentina ha acudido como invitada este fin de semana, deslumbrando con un vestido cut out de Ze García en color negro y joyas de oro blanco de RABAT, una elección que no ha pasado desapercibida.

Un conjunto espectacular que acompañó con un peinado que tenemos pensado copiar. Está claro que las alfombras rojas son un escaparate estupendo del que sacar ideas de recogidos de invitada para nuestros próximos eventos, y la de la ciudad andaluza no ha sido menos. Valentina optó por un peinado fácil, elegante y muy versátil, pues lo mismo puede servirte para un look de día que uno de noche. Se trata de una maxitrenza muy apretada justo a la altura de la nuca, con la que la intérprete ha logrado un efecto pulido, sin dejarse fuera un solo mechón. No se nos escapa tampoco el detalle de cubrir la goma con parte del cabello para darle un efecto mucho más sofisticado. ¿Qué te parece el resultado?

Si estás pensando en recrearlo, ten a mano un peine, laca o gel fijador. La clave para que quede un resultado tan ordenado es aplicar un poco de producto en el cabello y peinarlo hacia atrás, recogiendo bien el cabello en una coleta que después tendrás que trenzar hasta las puntas. Un recogido ideal para chicas con pelo largo que además luego puedes aprovechar para convertirlo en un peinado totalmente distinto, como ha hecho la actriz, transformándolo en un moño bajo trenzado. Ha sido su compañera de reparto en Élite, Carla Diaz, quien ha compartido en sus redes una foto de Valentina en la que hemos podido observar el resultado. Un moño que ha llevado con una blazer en color gris y un jersey rosa a juego con el bolso, que nos puede servir de inspiración para nuestro próximo look de oficina.